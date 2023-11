Atrocitățile Hamas, prezentate în Parlamentul Israelului. Dr. Berkovits: Imaginile sunt groaznice, au fost șocați

Herman Berkovits, medicul și prietenul lui Benjamin Netanyahu: Este groaznic ce se întâmplă. Nu am putut să mă uit / Foto: Agerpres

Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit la Antena 3 CNN despre imaginile difuzate în parlamentul israelian cu atrocitățile comise de teroriștii Hamas.

"Imaginile sunt groaznice. Am văzut foarte puțin din aceste imagini, nu am putut să mă uit mai mult, dar astăzi s-au dat timp de 45 de minute în parlamentul israelian aceste imagini. Până și cei care știu despre aceste imagini au fost șocați. Au fost arătate lucruri care nu s-au mai văzut până acum. Israelul este victima acestei formațiuni teroriste. Noi am vrut să facem pace, le-am dat de toate, și mâncare, și electricitate, dar iată că ei ne-au atacat și ne-au ucis 1400 de oameni.

Este groaznic ce se întâmplă. Să știți că noi avem grijă de oamenii noștri. Încă nu am văzut un război în care să se refuze să se dea ajutor refugiaților. Vrem să dăm camioane cu ajutoare pentru populația din sudul Fâșiei Gaza, noi nu vrem să atacăm copii, femei, nici nu am încercat să luăm ostatici, așa cum a făcut Hamas. Ei sunt doar un scut folosiți de această organizație teroristă, mai rea decât ISIS. Noi vrem să ajutăm această populație, nu vrem să omorâm copii, noi știm ce înseamnă viața. Deja ne-au murit mai mulți soldați acolo, pentru noi este doliu național. Știm că din păcate încă vom mai avea morți și răniți, dar viața copiilor noștri este cea mai importantă", a spus Benjamin Netanyahu.

Herman Berkovits: Știm și noi ce înseamnă această teroare

Totodată, Herman Berkovits a vorbit și despre apelul disperat al unei românce din Fâșia Gaza.

VEZI ȘI: Apelul disperat al unei românce din Fâșia Gaza: Vă rog să-i ajutați pe copiii mei să trăiască

"De asta le spunem de o lună de zile populației să plece din partea de sud a Fâșiei Gaza. Noi înțelegem ce înseamnă asta pentru că de 17 ani sunt peste 200 de mii de rachete peste capul nostru, copii care au nevoie de tratamente psihiatrice și psihologice, copii care nu se duc la grădiniță și la școli, știm și noi ce înseamnă această teroare. Această teroare este și împotriva noastră, și împotriva populației din Fășia Gaza, indusă de această organizație teroristă.

Folosesc spitalele. Toate comandamentele lor generale unde sunt? Sunt în spitale. Vă dați seama că nu le pasă de bolnavi, nu le pasă de populație. Se ascund sub aceste spitale când știu foarte bine că noi nu putem să bombardăm acest spitale, deși știm că acolo sunt comandamente. Noi sperăm că aceste femei din România au început deja să iasă. Astăzi Egiptul deja a început să îi lase să iasă pe cei cu cel puțin două cetățenii. Egiptului îi este teamă de această formațiune teroristă ca să nu ajungă la ei, ei știu cine sunt acești oameni", a spus Herman Berkovits, medicul și prietenul lui Benjamin Netanyahu, la Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News