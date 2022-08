Greva gunoierilor din Edinburgh, pericol pentru sănătate. Scandalul a ajuns până la premierul Nicola Sturgeon: Ne facem de râs pe scară internaţională

Pe parcursul festivalului Fringe, din Edinburgh, muncitorii de la salubritate refuză să lucreze şi au intrat în grevă. John Swinney, adjunctul premierului Nicola Sturgeon, spune că grămezile de gunoaie de pe străzile oraşului sunt extrem de îngrijorătoare.

"Cred că halul în care arată Edinburgh acum este profund îngrijorător, din mai multe puncte de vedere, dar cel mai important din punct de vedere al sănătăţii publice. Vreau să văd această problemă rezolvată şi aş prefera să nu se extindă şi în alte zone ale ţării", a spus acesta, citat de Daily Mail.

Ulterior, Swinney a insistat că guvernul face "tot ce se poate, cu resursele pe care le avem la dispoziţie". Asta include un ajutor de 140 milioane de lire sterline către consiliul local al oraşului pentru a negocia o înţelegere cu societatea care se ocupă de salubrizare.

Politicienii locali ies la atac, sindicaliştii au refuzat mărirea propusă

"Guvernul a subfinanţat consiliile locale şi a luat bani de la servicii esenţiale încă de când au venit la putere. Cu toate astea, au tupeul de a se feri de responsabilitate pentru aceste lucruri. În mijlocul verii, în plin festival, cu mii de turişti care vizitează Edinburgh, lipsa de acţiune a guvernului riscă să ne facă de râs la nivel internaţional", a punctat şi Miles Briggs, purtător de cuvânt al Consiliului Local.

Sindicaliştii au refuzat o creştere salarială cu 5% şi au spus că aşa ceva este insultător. De altfel, cerinţa muncitorilor din salubritate este să primească o creştere salarială de 1925 lire sterline, aşa cum au primit lucrătorii guvernamentali din alte părţi ale Regatului Unit.

Soluţie inedită găsită de localnici

Acum, rezidenţii îşi depozitează gunoaiele în băi, transmite sursa citată.

"Am ajuns la concluzia că ăsta e cel mai sigur loc în care poţi pune gunoi. Dacă se scurge ceva, pot curăţa uşor în baie. Merg zilnic să înot la clubul local, aşa că nu am nevoie să mai fac duş şi acasă. Este, totuşi, dezgustător când mă duc la cumpărături şi văd gunoi peste tot. Eu nu strâng mult gunoi, dar cu ce am strâns în ultimele şase zile o să am o problemă sanitară curând", a declarat Helen Sikora, o rezidentă în vârstă de 87 de ani.

Nicola Sturgeon, pe de altă parte, transmite că Guvernul nu are "un sac fără fund cu bani" pentru a rezolva această dispută. Greva ar urma să se termine pe 30 august.

Problemă similară şi în Sectorul 1. În 2021, un tânăr a fost muşcat de un şobolan

Potrivit Antena 3, un tânăr de 26 de ani din Capitală a fost mușcat de șobolan. Totul s-a întâmplat în zona Grădina Icoanei, atunci când acesta a coborât să ridice un pachet cu mâncare. În momentul în care l-a ridicat șobolanul a sărit și l-a mușcat de picior, prin șosetă.

Din informațiile avute până în prezent, mușcătura a fost extrem de dureroasă, iar tânărul s-a deplasat pe cont propriu la spital. În același timp, acesta vrea să dea în judecată primăria Sectorului 1. Totodată, acestuia îi vor fi administrate, timp de 5 zile, vaccinul antirabic și vaccinul antitetanos.

