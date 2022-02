Geoană lui Chirieac, despre intrarea României în NATO: Am fost ÎMPREUNĂ în acea luptă de a CONVINGE Washingtonul şi occidentalii

"Am spus că NATO este o organizaţie care are de protejat flancul estic, evident, care este mai expus, dar şi toate celelalte geografii ale NATO. Asta e misiunea noastră, să protejăm 1 miliard de oameni din 30 de naţiuni. Inclusiv naţiunile din flancul sudic.

Bogdan Chirieac ştie, pentru că am fost împreună în acea luptă şi acea încercare de a convinge Washingtonul şi occidentalii să ne primească în NATO, să intrăm în UE. Ţinem minte geneza scutului anti-rachetă de la Deveselu, care rămâne o pavăză pentru ameninţările care ar putea veni dinspre sud, dinspre Orientul Mijlociu, dinspre Iran în principal. Asta e menirea lui. Aşa cum avem un sistem anti-rachetă la nivel NATO care are componente în Spania, Polonia, componente maritime. Nu are nimic ofensiv scutul de la Deveselu. De aceea, în schimbul de corespondenţă politico-diplomatică între SUA şi Federaţia Rusă a apărut şi ideea unor inspecţii. Bucureştiul a spus că nu ar avea o dificultate să permită inspectorilor ruşi să meargă la Deveselu, să vadă cu ochii proprii, să terminăm această discuţie. Şi Federaţia Rusă ar trebui să ne permită să vedem două dintre sistemele pe care dânşii le au”, a declarat Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS şi Defense România.

Relația NATO cu Republica Moldova. Geoană: Asistăm la o campanie de dezinformare masivă împotriva direcției pro-europene a acestei țări

„Ce mesaj ar fi din partea NATO pentru Republica Moldova, despre care nu vorbește nimeni și unde Maia Sandu încearcă din răsputeri să democratizeze această țară? Mă rog, cât se poate..“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am întâlnit-o pe doamna președinte Maia Sandu la Mucnhen. Am avut o lungă întâlnire cu domnia sa și este preocupată de impactul pe care criza indusă de Federația Rusă o are chiar și indirect asupra Republicii Moldova. Sunt elemente de natură economică. Criza gazelor și a prețurilor este prezentă și în Republica Moldova. Asistăm acolo la o campanie de dezinformare masivă împotriva direcției pro-europene a acestei țări. Știm bine că Republica Moldova are în Constituție o clauză de neutralitate, ceea ce noi, la NATO, respectăm", a replicat Mircea Geoană. VEZI MAI MULTE AICI

