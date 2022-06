Geamanduri în formă de cruce la mare. Eugen Tănăsescu, Arhiepiscopia Tomisului: S-a ratat epic semnificaţia

Referitor la geamandurile în formă de cruce distribuite salvamarilor de pe litoral de către Fundaţia pentru SMURD, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu, spune că "s-a ratat epic semnificaţia crucii" - informează Agerpres. "Geamandurile lui Arafat sunt rezultatul unei gândiri fistichii: Crucile împodobesc mormintele creştinilor. Dar nu ca vestitoare ale morţii, ci ca preaşteptări ale Învierii în Hristos. Aşadar, s-a ratat epic semnificaţia crucii. Nu sperie pe nimeni, domnule Arafat, ci e invers: dă nădejde", a scris Tănăsescu pe pagina sa de Facebook.

Cruci care se rup la primul bobârnac

El a mai afirmat că respectivele cruci, făcute din polistiren, au fost concepute de ingineri care nu au văzut niciodată valurile mării. "Inginerii din birourile lui Arafat nu cred c-au văzut vreodată valurile mării, nici măcar în poze. Altfel nu-mi explic brilianta idee de a face crucile din polistiren. Care se rupe la primul bobârnac. (...) Aşteptăm şi bărci de salvare din polistiren.. .gândire de polistiren", a spus reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului.

"Ideea este ucisă. Gata! S-a terminat."

Pe 14 iunie, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat, referindu-se la geamandurile cu cruce roşie distribuite pe litoral, că "ideea este ucisă" şi că "s-a terminat". Întrebat la Palatul Parlamentului cine a venit cu ideea geamandurilor care au stârnit dezbateri în ultima vreme, Arafat a spus: "Pe nişte geamanduri care au fost cinci la număr, puse undeva. Care este problema? De ce faceţi un subiect care este fără obiect. Ideea e ucisă şi s-a terminat. Gata!". Cu o zi înainte, Raed Arafat, afirmase că scopul respectivelor geamanduri este "semnalarea, într-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe înecuri în ultimii ani", iar criticile apărute în presă şi pe reţelele de socializare cu privire la această iniţiativă sunt "nefondate". "Am comis-o din nou! Am încercat să facem ceva care să sporească acţiunile de prevenire a înecurilor pe durata sezonului de vară. Un proiect gândit acum doi ani de specialişti, şi finanţat din fonduri non-guvernamentale, care are ca scop semnalarea, într-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe înecuri în ultimii ani. Ca să fie vizibil şi să atragă atenţia, nu putea fi o mică minge plutitoare, fiind necesară o vizibilitate mai mare când te apropii de zona de pericol. Ideea unei cruci de culoare roşie poate fi interpretată în mai multe feluri, însă ea semnalează pericolul de la distanţă, iar când te apropii de ea şi mai mult poţi citi şi textul de avertizare, atrăgându-ţi atenţia că deja eşti foarte aproape de pericol", a scris Raed Arafat pe Facebook.

