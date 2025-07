Femeie atacată de un șacal turbat în România, în propria curte. Virusul este mortal în lipsa serului. Vaccinul antirabic i-a salvat viața

Femeia, din Iași, a fost salvată de vecini. Șacalul a atacat-o în curtea sa. Se pare că numărul șacalilor din România s-a dublat în ultimii ani. Sunt atât de mulți încât au ajuns în zone locuite din toată țara.

”M-a atacat! Foarte dureros. Am simţit durere foarte mare. Am căzut în genunchi, am dat cu mâna” a spus femeia, pentru Observator. ”Eu am zis că e vulpe, prima dată, că n-am văzut în viaţa mea. Şi când m-am uitat mai bine, era micuţ, aşa, şi cu urechiile drepte, se uita la mine şi trăgea de pulpa piciorului” povestește ea.

”În timpul ăsta a ajuns şi vecinul de aici, a sărit gardul cu furca şi l-a fugărit la deal” completează soțul femeii. În timp ce victima era în ambulanță, patru vecini au încolțit ceea ce credeau că e un câine și l-au ucis cu o sapă.

”Ăsta nu e câine”

”M-am uitat eu la câine, zic: ăsta nu e câine. Eu, cum ştiam din engleză, îi zice "jackal", în engleză. Şi când am pus pe translator, mi-a dat şacal” spune un vecin al femeii.

Atât victima, femeia atacată, cât și cei patru vecini au primit vaccin antirabic. În lipsa lui, femeia putea muri. Testele au arătat că animalul era turbat, că avea virusul mortal, în lipsa serului.

Oamenii din localitate sunt îngroziți.

”Pe cuvânt, n-am auzit niciodată. Şacal! Cuvântul acesta, şacal, era pentru mine, aşa, ceva...” afirmă un localnic.

Se pare că dintr-o populație de șacali de 17.000 de exemplare, în 2020, în sudul țării și-n Delta Dunării, astăzi, avem 34.000 de exemplare, în toate județele.

Una dintre cauze este schimbarea echilibrului din natură. Pesta porcină a decimat mistreții, lăsând în urmă o sursă de hrană pentru șacali. ”S-a răspândit şi a devenit o specie mai abundentă în ultimii ani, în special ca urmare a absenţei competitorului şi a unui prădător important pentru şacal, anume a lupului" spune biologul Alexandru Strugariu, pentru sursa citată.

România are 3800 de lupi. Mult față de alte state din Europa. Însă se restrâng, din cauza defrișărilor. Lasă loc șacalilor. De regulă, șacalii nu atacă oameni, cu excepția animalelor turbate.

