Evoluție În Instituție: Dide a sunat din arest. Nu ne-a rugat să îi aducem chiftele sau șosete, ci să scriem despre Alex R

Iată mesajul publicat pe Facebook, miercuri dimineață, de Evoluție În Instituție: „Dide a sunat ieri din arest. Nu ne-a rugat să îi aducem chiftele sau șosete, doar ne-a rugat să scriem ceva despre Alex R. Pentru că, dacă ar mai fi trăit, Alex împlinea azi, de 1 decembrie, 33 de ani. Absolvent de Politehnica, IT-ist la Microsoft, Alex și-a încercat norocul și ca antreprenor de cânepă, într-o afacere perfect legală, la fel ca zeci de altele în România. Doar că din când în când DIICOT descinde aleatoriu dar în mare forță peste antreprenorii de acest fel din Romania. (...) Alex a decis să pună capăt anchetei absurde - dar si propriei vieți - în martie 2020. (...) La scurt timp după moartea lui Alex, Dide a început o campanie pentru ceea ce el numea ”relaxarea legislației”, și spunea într-un podcast: "Noi, prin organizația pe care o conduc, nu vrem sa creștem consumul, consumul de canabis este ilegal si se pedepsește cu închisoare sau amendă (legea 143); prioritatea noastră numărul zero in primul rând e sa legiferam acest THC de 0.3 la suta pe care îl găsim în cânepa de pe strada [nici măcar nu e nevoie sa vinzi, crește ea de buna voie pe strada], iar prioritatea numărul zero in al doilea rând este sa eliminăm pedeapsa penala pentru consumatorii de orice substanța, incluziv canabis.”

(...) Ne-ar plăcea ca astăzi să îi urăm ”La mulți ani” lui Alex, dar nu mai este posibil. De aceea nu ne vine să urăm la mulți ani României așa cum este ea azi. Treziți-vă!”

Protestatarul Cristian Mihai Dide a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Amintim că protestatarul Cristian Mihai Dide a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat că a procurat canabis din afara ţării, dar şi din România şi a trimis două colete cu droguri la sediile DIICOT – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Iaşi.

Sora lui Dide rupe tăcerea după arestarea fratelui

Sora lui Cristian Mihai Dide a decis să vorbească în premieră public despre fratele său. „Am preferat mereu să mă țin departe de orice activitate sau lucru care m-ar scoate din confort, deși știu bine că adevarul, dreptatea, schimbarea se găsesc dincolo de stabilitate, bani, călătorii și viață bună. De altfel, majoritatea oamenilor știu că minunile se întâmplă în afara a ceea ce ne place, după multă muncă și sacrificii. Și cu toate acestea preferăm să stăm aici, în comoditate și mediocritate, să așteptăm să se întâmple schimbări de orice fel, făcute de alții. Tot din confort m-am gândit să scriu și rândurile acestea, din confort și din respect pentru cei care nu m-au întrebat niciodată nimic despre ceea ce simt și ce gândesc despre acțiunile lui Mihai."