Enel lansează Noua Raportare Integrată 2021 „spre capitalismul părților interesate“

Enel a publicat astăzi noul site dedicat Raportării Integrate 2021 „Towards Stakeholder Capitalism”, o platformă digitală pe care Grupul o folosește pentru a ilustra, într-un mod inovator și integrat, viziunea companiei, performanța în 2021, planurile pe termen mediu și lung, strategia și modelul de afaceri sustenabil. Acest concept este inspirat de „Capitalismul părților interesate” menit să evidențieze valoarea sustenabilă creată și distribuită tuturor părților interesate ale Grupului, în conformitate cu „Open Power for a Brighter Future: susținem un progres sustenabil.”

„Într-o lume din ce în ce mai interconectată cu provocări ambițioase pentru viitor, crearea de valoare pe termen lung va fi posibilă numai dacă se bazează pe modele de afaceri sustenabile și se iau în considerare toate părțile interesate relevante”, a menționat Alberto De Paoli, Director Financiar Enel. „Acesta este motivul pentru care am decis să adăugăm dimensiunilor economico-financiare tradiționale, unele noi care urmăresc crearea și distribuirea efectivă a valorii pentru toți actorii implicați, împreună cu calitatea pe care compania o urmărește în acțiunile sale în beneficiul tuturor.”

„Colaborăm cu toate părțile interesate pentru a îmbunătăți mediul și setările sociale în care ne desfășurăm activitatea,pentru a obține un progres sustenabil și de lungă durată”, a reiterat Ernesto Ciorra, Chief Innovability® Officer Enel. „Sustenabilitatea exprimă capacitatea companiei de a crea valoare în timp cu și pentru părțile interesate”.

Având în vedere provocările globale majore de astăzi, Enel a creat în 2021 modelul ENEL STAKECAP©™, care introduce noi metrici pentru a defini pe deplin conceptul de creare de valoare al Grupului. Inspirația vine din principiile capitalismului părților interesate dezvoltate în 1984 de R. E. Freeman, preluate și susținute de Forumul Economic Mondial („Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation” - septembrie 2020), care a sugerat recent companiilor să adopte un set de metrici ad-hoc care integrează sustenabilitatea și finanțele. Această integrare este acum esențială deoarece orice evaluare a capacității de a crea valoare trebuie să examineze sistemul complex de părți interesate cu care o companie trebuie să lucreze.

Grupul Enel a introdus conceptul „Sustenabilitatea este valoare” în Planul strategic făcut public în noiembrie 2019 pentru a evidenția relația strânsă dintre performanța economică și performanța durabilă, cu Planul prezentat piețelor de profil în noiembrie 2021, pe lângă obiectivele Grupului în termeni de profitabilitate și performanță operațională și industrială, inclusiv posibile beneficii pentru părțile interesate.

Modelul Enel reînnoiește conceptele de creare și de distribuire de valoare către părțile interesate și alegerea de noi indicatori economico-financiari de calitate. Acestea evoluează dinamic și țin cont de nevoile diferitelor părți interesate cu scopul de a defini calitatea acțiunilor companiei pentru a le satisface, încercând în același timp să creeze valoare sustenabilă pe termen lung.

Abordare integrată a sustenabilității pe termen lung

Metodologiile utilizate pentru a determina profitabilitatea și stabilitatea Grupului reflectă o abordare integrată a sustenabilității pe termen lung, măsurând performanța Enel nu numai prin metodele financiare tradiționale, ci prin îmbrățișarea noilor concepte legate de dezvoltarea durabilă a comunităților, societății, planetei, colegilor, furnizori, clienți, parteneri, creditori și investitori.

Folosind structura sa digitală, Raportarea Integrată 2021 „Towards stakeholder capitalism” depășește documentele de raportare individuale prin dezvoltarea conținutului cu o perspectivă a circularității informaționale. În plus, căile definite pentru fiecare parte interesată asigură o navigare interconectată și personalizată a conținutului în funcție de domenii specifice de interes și context, pentru a descoperi Grupul Enel, modelul său de afaceri sustenabil, strategia, procesul de creare de valoare pentru părțile interesate și angajamentul de a combate schimbările climatice.

