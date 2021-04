Elicopterul Ingenuity de pe roverul Perseverance e pregătit de decolare / FOTO

Ingenuity, primul obiect de zbor care a ajuns pe Marte, a călătorit alături de roverul Perseverance fiind plasat în interiorul acestuia. În prezent, mini-elicopterul a fost plasat de rover pe suprafața Planetei Roșii și își încarcă bateriile pentru primul test de zbor.

În următoarele câteva zile, echipa de monitorizare a lui Ingenuity va verifica dacă panourile solare ale elicopterului funcționează corect și își reîncarcă bateria înainte de a începe testarea motoarelor și senzorii, înainte de primul zbor. Se așteaptă ca mini-elicopterul să facă prima încercare de zbor anterior datei de 11 aprilie. Primul zbor va implica zborul cu o viteză de aproximativ un metru pe secundă până la o înălțime de trei metri, planând acolo timp de 30 de secunde, apoi coborând înapoi pe suprafața marțiană. Ingenuity va face fotografii de înaltă rezoluție în timp ce zboară, precizează ScienceAlert.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua