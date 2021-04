DevTalks Reimagined revine online, pe 9 – 11 iunie, cu scene noi dedicate liderilor din industrie, tehnologiei 5G și ingineriei

DevTalks Reimagined, pionier în spațiul conferințelor virtuale, construiește în acest an 3 scene noi dedicate liderilor IT, ingineriei, dar și noii dimensiuni 5G. Conferința se va bucura de încrederea a peste 30 de parteneri, lideri ai industriei tech. Vor fi 3 zile pline de conținut tehnic, de interacțiune, concursuri tehnice unde, ca în fiecare an, creștem ștacheta dificultății. Cea de-a doua ediție DevTalks Reimagined va aduce împreună 8000 de profesioniști IT și speakeri locali și internaționali de la companii de renume precum Google, Microsoft, RedHat, Spotify, Cisco sau Revolut, de la care participanții vor afla noutăți din domeniu și vor putea participa la sesiuni tehnice cu conținut de calitate.

„Pornind de la lansarea primului și celui mai mare eveniment online dedicat comunității IT organizat primăvara trecută, DevTalks Reimagined, și continuând cu o toamnă plină în care DevCon Live a adus împreună pasionații de tehnologie la cea mai mare serie de evenimente susținute timp de 4 săptămâni, suntem bucuroși să ne reunim forțele pentru cea de-a doua ediție DevTalks Reimagined. Concursurile DevTalks, interacțiunea și agenda evenimentului au atins o nouă dimensiune online. Feedback-ul participanților ne-a depășit așteptările și ne bucurăm că reușim să îndeplinim dorința specialiștilor de a putea participa la cât mai multe activități, ceea ce fizic era mai dificil, și de a construi noi spații de discuții pe subiecte care anul acesta, în contextul pandemiei, au reușit să se dezvolte, precum lideri în cele mai dificile timpuri, ingineria, noua dimensiune 5G și cum va arăta domeniul tech în 2022. În plus, așa cum ne-am propus la fiecare ediție, zona expozițională cu standuri 3D se va transforma într-un spațiu de interacțiune, quiz-uri, treasure hunt-uri și nu numai.” – Andreea Tudorache, Project Manager DevTalks Reimagined.

Scena Connect va reprezenta conferința unde subiectele vor atinge arii precum 5G, Automotive și Telecom

Între 9 și 11 iunie, DevTalks Reimagined va oferi participanților acces la 15 scene dedicate, care ating o varietate de tehnologii și arii de interes precum: Emerging Tech, Java, DevOps, Mobile, Web, Big Data & Cloud, Security, Product Management, QA & Testing și nu numai. Printre noutățile acestui an se numără și patru noi conferințe dedicate, construite în jurul noilor tendințe și direcții în domeniul IT&C. Scena Engineer of the Future este dedicată profesioniștilor care îmbină partea de dezvoltare software și hardware, prezentând astfel subiecte care vizează tendițele viitoare în domeniul ingineriei și nu numai.

Apărută în urmă cu două ediții ca o nevoie specifică pentru sectorul IT&C, Women in Tech s-a remarcat în cadrul evenimentului și, astfel, a devenit la această ediție o scenă care propune o agendă dedicată atât temelor tehnice, cât și prezentărilor care inspiră, promovează și oferă noi perspective pentru diversitatea și includerea femeilor în domeniul tehnic. Scena Connect va reprezenta conferința unde subiectele vor atinge arii precum 5G, Automotive și Telecom, iar scena DevLead va fi dedicată profesioniștilor care dețin și un rol de management și va aborda teme specifice precum conducerea unei echipe în contextul schimbărilor organizaționale sau afectate de factori externi, care sunt provocările, împreună cu sfaturi și instrumente folosite de aceștia. În plus, deja prezentă la ultima ediție, scena CodeClash va reprezenta spațiul de conținut dedicat dezbaterilor și discuțiilor libere în care mai mulți speakeri prezenți în cadrul unei sesiuni vor aborda teme tehnice de actualitate prin prisma a diferite perspective.

Totodată, parte din experiența DevTalks Reimagined vor fi și zonele special create pentru arii din domeniul IT precum Fintech Area organizată cu ajutorul MassMutual România. Aici participanții pot cunoaște mai bine segmentul fintech, pot interacționa cu experți și pot pune întrebări reprezentanților companiei.

Unul dintre elementele specifice evenimentelor marca DevTalks este reprezentat de momentele și zonele dedicate networking-ului susținute prin intermediul standurilor virtuale din zona expozițională. În cadrul DevTalks Reimagined, participanții vor putea să exploreze standuri 3D, unde pot discuta live cu reprezentanți ai companiilor partenere, pot participa la diverse concursuri tehnice și pot interacționa cu ceilalți participanți și speakeri prezenți la eveniment.

Pentru mai multe detalii despre agenda evenimentului, dar și despre modalitățile de participare puteți accesa site-ul oficial www.devtalks.ro.

În calitate de Partner Principal DevTalks Reimagined 2021, Cognizant Softvision va fi alături de noi pe tot parcursul celor 3 zile de eveniment.

Stage Partners la această ediție pentru cele 15 scene din cadrul evenimentului sunt: BCR, CROWDSTRIKE, DB Global Technology, EPAM Systems, ING Romania, Luxoft, LSEG (London Stock Exchange Group) România, METRO.digital, Microsoft, Playtika, rinf.tech, Societe Generale Global Solution Centre, Vodafone.

În calitate de Gold Partners vor fi prezenți la această ediție: Accenture, Cegeka, Cognyte, EA Romania, Endava, eMAG, Molson Coors GBS, PayU, R Systems, Sparks One Data, Systematic și 3Pillar Global. De asemenea, ca susținători ai zonelor dedicate din domeniul tech sunt prezenți: MassMutual România ca Fintech Partner și Ubisoft ca Gaming&Tech Partner.

În calitate de Tech Supporters vor participa: Finastra, Sustainalytics, iar Agenda evenimentului va fi susținută și de către: Edenred Digital Center.