Cum câștigă partidele de pe urma dosarelor din SUA ale lui Cîțu. Avantaj chiar și pentru Iohannis / video

Jurnalistul Val Vâlcu a explicat de ce. PSD are avantaj deoarece crește fără mare efort datorită eroziunii PNL. PNL pierde procente, motiv pentru care are nevoie de Klaus Iohannis. USR-PLUS este, de asemenea, în avantaj pentru că are un premier vulnerabilizat. Și pentru UDMR este un plus. Practic, toate partidele au de câștigat de pe urma scandalului cu dezvăluirile despre dosarele lui Florin Cîțu din SUA.

”Premierul Cîțu, spun apărătorii săi, că s-a umanizat. În loc să se vadă lumea câte miliarde a împrumutat, se vorbește dacă legea din SUA este mai bună sau mai rea decât cea din România. În plus, mai află și lumea că Florin Cîțu a făcut școală, că nu prea îți dai seama așa la prima vedere.

Pentru USR, pleașcă mai mare nu există: ai un premier vulnerabilizat care va face ciocul mic pentru că la un bobârnac a dispărut.

Și pentru UDMR este bine. Gata! Are acolo o marionetă.

Și pentru Klaus Iohannis este un avantaj. De ce? Păi PNL e clar că va pierde puncte, așa că PNL va avea nevoie de Klaus Iohannis pentru că președintele rămâne la o cotă de încredere satisfăcătoare.

Și pentru PSD este un avantaj pentru că PNL se erodează în mod accelerat”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la Deferiți mass-media de la DC News.

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat că dosarul din 2009 a fost respins de instanţa din Statele Unite şi că este vorba despre o decizie de respingere a unei sentinţe civile, despre care nu a fost informat niciodată.

"Sâmbătă a fost prezentat în spaţiul public un dosar în Statele Unite. M-am informat şi eu. Este, de fapt, o decizie de respingere a unei sentinţe civile, despre care nu am fost informat niciodată. S-a întâmplat în 2009. Eram foarte uşor de găsit pentru oricine, dacă chiar voia să mă găsească în 2009, dacă era ceva. Realitatea juridică este că acel dosar a fost respins de instanţa din Statele Unite, iar eu am încredere în justiţia din SUA. (...) Acel claim a fost respins de instanţa americană", a arătat premierul, într-o declaraţie acordată presei.