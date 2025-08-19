Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici

Autorităţile unei închisori din Rusia au arestat marţi un grup de infractori care încercau să introducă clandestin droguri în penitenciar folosind o pisică, ce a fost de asemenea reţinută pentru efectuarea investigaţiilor, relatează agenţia EFE.



"Angajaţii Coloniei Penitenciare 7 din regiunea Nijni Novgorod au arestat infractori care încercau să introducă ilegal droguri cu ajutorul unei feline 'traficant de narcotice' ", a transmis direcţia regională a Serviciului Penitenciar rus (FSIN) pe reţeaua de socializare VKontakte (un Facebook rusesc), unde a postat fotografii cu pisica.

Ce metodă au găsit





Indivizii "au pregătit un guler special pentru pisică, de care au ataşat un mic pachet" cu droguri, au remarcat angajaţii închisorii.

"Ideea era ca pisica să transporte către deţinuţi drogurile inserate în pachet. Această metodă neobişnuită şi sofisticată de livrare a fost dejucată datorită acţiunilor profesioniste şi coordonate ale angajaţilor coloniei penitenciare", a mai transmis serviciul penitenciar.



Analizele experților au relevat că substanţa introdusă clandestin în închisoare era canabis (marijuana), iar infractorii au fost predaţi poliţiei ruse pentru iniţierea procedurilor în vederea urmăririi penale.

