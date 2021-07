Coșea, eliminat: ”Casa UNIREA, regim special! Presiuni!” Câciu intervine: ”DNA are dosar. Nu scapă!”

Profesorul de economie Mircea Coșea a făcut numeroase dezvăluiri despre Casa de Comerț UNIREA. „DNA are dosar pe această Casă”, susține economistul Adrian Câciu.

„Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a introdus un regim foarte special în legătură cu Casa UNIREA. I-a interzis orice activitate, începând de la legume, fructe, până la ceea ce se întâmpla cu peștele din Delta Dunării”, a spus Mircea Coșea la Realitatea Plus. „Mai mult decât atât, i-a impus un regim foarte special în legătură cu bugetul, și anume nu i s-a aprobat bugetul până când nu avea profit, în condițiile în care nu avea activitate! Sigur că la aceste chestii mă mai pricep puțin și am arătat, în repetate rânduri, că nu poți să ai profit dacă nu ai activitate. (...) Această societate trebuia să activeze, să aibă legături cu producătorii, să colecteze marfa și să o introducă pe piață”, a adăugat acesta.

Coșea vorbește despre un contract de consultanță cu un „ONG necunoscut”

„Mai târziu”, a continuat Coșea, „a apărut din partea AGA o presiune asupra Consiliului pentru a accepta un contract de consultanță cu un ONG total necunoscut, nu auzise nimeni de el”, a spus Mircea Coșea, precizând ulterior ce l-a deranjat cel mai mult: „Lucrul care m-a deranjat cel mai mult a fost că au început să se repete fenomenele pe care am vrut întotdeauna să le elimin, prin propunerea pe care am făcut-o, aceea de a opri procesul de risipă, de aruncare a producției pe câmp, pentru că nu există în statul român nimeni care să colecteze și să valorifice producția fermierilor!”

Câciu: Le dau o veste tristă: DNA are dosar

Ulterior, a intervenit și Adrian Câciu, economist, prezent în platoul Realitatea Plus, marți seară: „Miza acestei Case sunt banii. Are 98 milioane lei la dispoziție, capitalul social, pe care i-am găsit împreună cu domnul Coșea, când mai eram și eu pe acolo. Și bătălia a fost întotdeauna cum să închidem, să nu se facă nimic, dar să luăm banii. Asta este tot, restul sunt detalii tehnice”, a spus Câciu.

Economistul a adăugat: „Au făcut intenționat să nu îi aprobe bugetul decât dacă are profit, dar nu îi dai activitate, îi interzici. (...) Le dau o veste tristă: DNA are dosar pe această Casă și toți sunt interceptați! Ce știe DNA-ul... știe... dar ce știu eu... primesc informații în timp real cu ce se întâmplă acolo. Poate și domnul Coșea are. Adică ei nu scapă!”, a subliniat Câciu.

Coșea, eliminat: Aș fi vrut să știu motivele



Ulterior, Mircea Coșea a fost întrebat ce trebuia să facă ONG-ul la care a făcut referire: „Un contract cu Casa, un contract plătit bineînțeles, ca să facă consultanță în legătură cu ceea ce ar trebui să facă această Casă. În discuțiile pe care le-am avut cu ei, le-am arătat foarte clar că noi știm ce trebuie să facem. M-am opus față de acest lucru!”

Întrebat, mai departe, al cui e ONG-ul, a spus că nu știe, dar poate să se intereseze. „Am avut o discuție scurtă cu ei. Le-am spus foarte clar că trebuie să vină cu un material scris în legătură cu cine sunt, ce au de gând să facă și cum au de gând să facă”, a mai spus Mircea Coșea.

De asemenea, a dezvăluit că a fost eliminat din Consiliul de Administrație.

„Acum câteva zile, am primit un document din partea AGA în care se prelungește cu două luni contractul de administratori în Consiliul de Administrație pentru doi foști membri, se introduce un nou membru, tot din Minister (n.r. Ministerul Agriculturii), și sunt scoși în mod expres doi: eu și domnul Minea, domnul Minea având și el păreri foarte apropiate de ale mele”, a spus Mircea Coșea.

„Nu este niciun fel de crimă dacă nu mai colaborăm, dar aș fi vrut să știu motivele și să știu exact ce au de gând să facă pentru că această Casă trebuie să meargă mai departe”, a conchis acesta.

Declarațiile au fost făcute la Realitatea Plus în cadrul emisiunii „100%” realizate de Laurențiu Botin.