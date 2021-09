Clotilde Armand pleacă la Cannes, la un târg imobiliar. Comentarii critice după mesaj

"Sectorul 1 va reprezenta pentru prima dată România la cel mai mare târg imobiliar din lume. În premieră pentru țara noastră, Primăria Sectorului 1 va participa, în perioada 7-8 septembrie 2021, la cel mai mare târg imobiliar din lume: Marche International des Professionels d᾽Immobilier (MIPIM), găzduit de orașul francez Cannes.

Avem nevoie de investiții pentru o dezvoltare pe baze solide și sănătoase a Sectorului 1. De aceea am acceptat invitația de a participa la cel mai important târg imobiliar din lume unde vor fi prezentate abordări de ultimă oră în dezvoltarea infrastructurii sociale și urbanistice. Participarea la acest eveniment va facilita dialogul și schimbul de experiență cu investitori și specialiști în domeniul dezvoltării urbane și ne va permite să așezăm Sectorul 1 pe harta investițiilor străine.

În fiecare an, la acest târg sunt prezentate proiecte de arhitectură de anvergură, proiecte de infrastructură socială, culturală și sportivă, precum și soluții pentru protejarea mediului înconjurător în domeniul construcțiilor, abordări noi și sustenabile pentru proiectarea ansamblelor rezidențiale și propuneri urbanistice pentru revitalizarea zonelor vechi din orașe", a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Comentarii critice la postare

"Aiurea, stimata doamnă. Targul de la Cannes nu e pentru primării e pentru tocat banii contribuabililor la Cannes. Am fost si eu la târg, in 1998, dar pe banii mei.Daca eu gresesc, astept sa vad investitiile in sectorul I.La acest târg se prezinta proiecte imobiliare si se caută finanțatori care sa investeasca pentru câștig. Ce proiecte aveti de prezentat pentru care cautati finanțare?", i-a transmis un cetăţean lui Clotilde Armand.

"Ce se intampla cu calitatea aerului in Bucurestii Noi? Miroase a gaz metan (sambata si luni dimineata). Iar dau foc la gunoaie langa Bucuresti? Senzorii mai functioneaza?", e alt mesaj.

"De investiții franceze, așa-i! Ale capitaliștilor români vă put...?!", întreabă alt cetăţean.

"Poate in felul acesta in viitor nu vom mai umple orasul de metal si sticla, sau de cladiri portocalii si galbene…", spune altcineva.