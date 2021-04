Ciute în căutarea hranei, filmate în Parcul Național Retezat - VIDEO

"Imagini foarte frumoase cu un cârd de ciute în Parcul Național Retezat, într-o filmare realizată de colega noastră Claudia Dănău.

Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană. Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecaţi, întotdeauna, viţei şi chiar cerbi din al doilea an", transmite Romsilva.

Parcul Național Retezat National Park asigură un echilibru al faunei și toate condițiile de hrană, liniște și adăpost pentru numeroase specii, precum ursul, lupul sau râsul, capra neagră, cerbul, căprioara sau mistrețul, fauna fiind protejată . Parcul Național Retezat, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este situat în sud-vestul țării, în județul Hunedoara.

Parcul are o suprafață de 38.047 de hectare, din care 19.988 hectare sunt păduri, 9.893 de hectare din acestea fiind în zone de protecție strictă sau integrală.

VIDEO: