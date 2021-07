Cîţu, revocare Nazare. Chirieac, întrebare cheie: Situaţie de o gravitate fără precedent. Eu asta nu pot să înţeleg!

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o analiză la rece a situaţiei politice şi economice din România condusă de coaliţia PNL - USR PLUS.

"E o întrebare pe care mi-o tot pun, obsesiv, de azi-dimineaţa de când am aflat acest lucru (n.r. - decizia premierului Cîţu de a-l remania pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare). Nu am o problemă cu iresponsabilitatea politică a domnului Cîţu. Mă aşteptam la asta, mi-e teamă că România este în faliment, chiar mi-e foarte teamă de acest lucru. Mi-e foarte teamă şi există dovezi clare că acest PNRR nu demarează câtă vreme acolo scrie compuneri de clasa a IV-a domnul ministru Cristian Ghinea, dar eu am o singură întrebare: cum a acceptat preşedintele Iohannis aşa ceva? Eu asta nu pot să înţeleg.

Preşedintele Iohannis e în al doilea mandat, cred că are treabă cu cartea de istorie, trebuie să obţii rezultate în al doilea mandat, pentru că în primul mandat a spus că rezultatul cel mai important a fost că a dat jos Guvernul PSD. Da, aşa a spus domnia sa la întrebarea directă: 'care e cea mai importantă realizare a primului mandat?'. În al doilea mandat ne-a spus că va fi o dezvoltare formidabilă a României, reforme, aşa ne-a spus", a declarat, joi seara, în emisiunea "Punctul culminant", realizată de Victor Ciutacu la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

"Ne aflăm în faţa unei situaţii economice de o gravitate fără precedent"

"Deci - şi vorbesc foarte serios - pe preşedintele Iohannis nu-l suspectez că vrea răul României. Simpla sa prezenţă cred că e un atu pentru România. E etnic german, cu multă credibilitate în faţa cancelariilor europene, măcar România nu are probleme din acest punct de vedere.

Şi atunci, cum a acceptat aşa ceva? Deci cu Parlamentul în vacanţă, pentru un alt ministru de Finanţe nu vine acum parlamentarul din vacanţă sub niciun motiv. (...) Deci nu înţeleg cum preşedintele Iohannis a acceptat acest lucru. Are încredere oarbă în Florin Cîţu? Vistieria e goală, se împrumută 1.700 de euro pe secundă, 2.500 după ultimele calcule, nu au bani să plătească ratele, plătesc doar dobânzile. De unde toate aceste lucruri? Au luat 95% din profitul companiilor de stat pentru că nu mai sunt bani la buget, deci atenţie, ne aflăm în faţa unei situaţii economice de o gravitate fără precedent, comparabilă cu criza din 2009-2010", a subliniat Bogdan Chirieac.