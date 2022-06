Ce se întâmplă cu oamenii pe care liderul cecen Ramzan Kadîrov i-a declarat dușmani? Exemplul cutremurător al familiei Yangulbaev

Se pare că liderul cecen Ramzan Kadîrov este foarte răzbunător pe cei care îl supără. Meduza a povestit despre unul dintre cazurile analizate de Echipa Anti-Tortură, o asociație care luptă pentru pedepsirea forțelor de ordine din Rusia care recurg la tortură și încearcă apoi să mușamalizeze cazurile. Este vorba despre cazul familiei Yangulbaev din Groznîi. Liderul cecen Ramzan Kadîrov ar fi cerut personal distrugerea acestei familii, potrivit publicației citate.

Cum a fost arestată Zarema Musaeva

Zarema și-a văzut fiica ultima dată în urmă cu șase luni, pe 20 ianuarie 2022. Apoi bărbați înarmați cu măști au pătruns în apartamentul din Nijni Novgorod unde locuiau. Ei au declarat că au lucrat în agențiile de aplicare a legii cecene și au dus-o cu forța pe Musaeva în Cecenia, împiedicând-o să se îmbrace și să ia medicamentele necesare, deși femeia are diabet.

Forțele de securitate și-au explicat acțiunile prin necesitatea interogării lui Musaeva într-un caz de fraudă. Dar deja la Groznîi, ea a fost acuzată că a agresat un polițist și arestată timp de două luni. Procesul lui Musaeva a avut loc în timp ce aceasta era inconștientă: femeia a auzit judecătorului, după care a leșinat și s-a trezit deja în centrul de arest preventiv.

Zarema Musaeva se află încă în centrul de arest preventiv din Groznîi. Îi povestește fiicei sale despre viața de acolo prin scrisori: împarte celula cu alte trei femei.

De la ce a pornit totul. Cum a ajuns Zarema să fie arestată la ordinul lui Kadîrov

Zarema Musaeva s-a născut și a crescut în Groznîi, capitala Ceceniei în Rusia. Acolo a absolvit departamentul de economie a Universității de Stat Cecenă și a lucrat ca agent de vânzări într-un magazin alimentar central. În 1990, ea l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Saidi Yangulbaev, care este cu 11 ani mai mare.

Saydi și Zarema s-au căsătorit șase luni mai târziu. În timpul căsătoriei s-au născut patru copii: Abubakar (acum are 30 de ani), Ibrahim (are 28 de ani), Baysangur (23) și singura fiică Aliya (are 21 de ani). Pentru a-i educa, Zarema și-a părăsit locul de muncă.

Soțul femeii, numit judecător al Curții Supreme a Ceceniei

Saidi a lucrat ca anchetator, dar mai târziu a devenit judecător federal asistent, apoi judecător de pace. Și în 2012, Vladimir Putin l-a numit pe Saidi Yangulbaev judecător al Curții Supreme a Ceceniei.

10 ani mai târziu, la jumătatea lui ianuarie 2022, șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, i-a numit pe Yangulbaev "complici ai terorismului” și a cerut distrugerea lor. promițând că: "această familie va avea un loc fie în închisoare, fie în subteran”. Yangulbaev, potrivit lui Kadîrov, va fi pedepsit de "primul cecen”, "de îndată ce va apărea o astfel de oportunitate". Nu se știe exact de ce Kadîrov s-a supărat atât de mult pe acești oameni sau cu ce l-a deranjat atât de mult Saidi Yangulbaev în calitate de judecător al Curții Supreme a Ceceniei, iar publicația nu oferă mai multe detalii despre acest aspect.

"Miting de blestem” împotriva familiei Yangulbaev, cu 400.000 de oameni

Și la începutul lunii februarie, în piața principală din Groznîi, în fața moscheii „Inima Ceceniei”, a avut loc un "miting de blestem” împotriva Yangulbaevilor. Peste 400.000 de bărbați (aceasta este o estimare dată de mass-media pro-guvernamentală, judecând după fotografii, ar fi putut fi mult mai puțini) - aproximativ 50% din populația masculină a republicii, au aruncat fotografii de-ale familiei pe jos și i-au bătut cu bastoane, i-au ars cu jăratec și au strigat blesteme în cecenă.

Familia Yangulbaev a părăsit capitala Ceceniei în 2017, mai întâi au mers la Pyatigorsk, apoi la Nijnîi Novgorod. Acest lucru s-a întâmplat după ce Saydi Yangulbaev a apelat la asociația pentru drepturile omului „Comitetul împotriva Torturii” – pentru că poliția i-a luat al doilea fiu din casă și l-a torturat, iar apoi i-a deschis un dosar penal.

Timp de câțiva ani, Yangulbaev s-a ascuns cu succes de autoritățile cecene, dar în iarna lui 2022 au fost găsiți, iar Zarema Musaeva a ajuns într-un centru de arest preventiv din Groznîi.

„Ne-am gândit că dacă ne-am muta din Cecenia, mai aproape de Moscova, legea ne va proteja. Nimic! Ei iau oameni de oriunde și îi ucid”, spune soțul ei, Saydi Yangulbaev.

