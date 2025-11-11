€ 5.0845
Subcategorii în Stiri

Câștigătorul celor peste 9,6 milioane de euro de la Loto 6/49, un inginer de 30 de ani. Ce mesaj a transmis - FOTO în articol
Data actualizării: 21:51 11 Noi 2025 | Data publicării: 20:24 11 Noi 2025

Câștigătorul celor peste 9,6 milioane de euro de la Loto 6/49, un inginer de 30 de ani. Ce mesaj a transmis - FOTO în articol
Autor: Doinița Manic

castigator loto Foto: Pixabay
 

Loteria Română anunță că bărbatul care a câștigat premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 09.11.2025 și-a ridicat câștigul.  

Loteria Română anunță că bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 din data de 9 noiembrie, și-a ridicat premiul. Acesta nu a dorit să-și facă publica identitatea. Totuși, Loteria Română a dezvăluit faptul că acesta este din Arad, are în jur de 30 de ani și este de profesie inginer.

VEZI ȘI: LOTO. Report de peste 9,42 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 9 noiembrie, 2025

"Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9.11.2025, în valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de astăzi, 11.11.2025. Norocosul câștigător al celui de-al doilea mare câștig din istoria Loteriei Române este din Arad, are în jur de 30 de ani, este de profesie inginer și se consideră o persoană pozitivă. Este jucător ocazional la loto de mai mulți ani, dar, de un an, joacă constant doar online, pe platforma Loteriei Romane bilete.loto.ro la Loto 6/49 și Joker, inclusiv la Noroc și Noroc Plus, jocuri la care a obținut, până acum, doar câștiguri mici.

Cum a ales numerele câștigătoare

Ne-a declarat că numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare și că va continua să joace la jocurile preferate. Consideră că o gândire pozitivă și echilibrul sunt cheia succesului și își dorește ca banii câștigați să-i învestească în mod responsabil. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publica identitatea", transmite Loteria Română într-un comunicat.

VEZI ȘI: Un bilet uitat pe frigider le-a schimbat viața: Au câștigat 20 de milioane de dolari la loto

Ce mesaj a transmis bărbatul

Loteria Română a făcut public și mesajul transmis de marele câștigător.

“Vreau ca toată lumea să învețe de la mine, că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați!”, este mesajul câștigătorului.

Biletul câștigător la tragerea Loto 6/49 din data de 9 noiembrie. Foto: Loteria Română

loteria romana
Loto 6/49
castigator
marele premiu
