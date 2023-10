Schimbarea orei este o practică folosită în multe țări pentru a economisi energie și a profita mai eficient de lumina naturală. În general, trecerea la ora de iarnă are loc în ultimul weekend din octombrie sau în prima duminică din noiembrie, când ceasurile sunt puse înapoi cu o oră, ceea ce înseamnă că ora 3:00 devine ora 2:00. Această modificare face ca ziua să pară mai lungă și poate reduce consumul de energie electrică, deoarece oamenii folosesc mai puțină lumină artificială în timpul serii.

În 2023 trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de 28 spre 29 octombrie, atunci când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, la ora 4:00 dimineața, ceasurile vor fi resetate la ora 3:00.

Când s-a făcut pentru prima dată trecerea la ora de iarnă și de ce

Originea trecerii la ora de iarnă este istorică și a fost introdusă pentru prima dată în scopuri economice, potrivit Chat GPT. Ideea a fost propusă și promovată de Benjamin Franklin în 1784, într-un eseu intitulat "Un studiu economic asupra lumânărilor" (An Economical Project for Diminishing the Cost of Light). Cu toate acestea, nu a fost implementată în mod extins până în secolul XX.

În prezent, mulți oameni continuă să susțină avantajele economice ale trecerii la ora de iarnă, dar au existat și critici care au argumentat că impactul real asupra economiilor de energie este limitat sau chiar inexistent. De-a lungul anilor, unele țări au încetat să mai practice această schimbare de oră, preferând să rămână pe o oră standard pe tot parcursul anului. De asemenea, trecerea la ora de iarnă a fost subiectul unor dezbateri despre impactul asupra sănătății oamenilor, cu privire la perturbarea ritmurilor circadiene.

Este important să menționăm că regulile și datelor specifice pentru trecerea la ora de iarnă pot varia de la o țară la alta, și pot fi modificate de-a lungul timpului. Prin urmare, este recomandabil să verificați legislația și anunțurile oficiale din țara dvs. pentru a afla detalii specifice privind trecerea la ora de iarnă.

