Cameramanul personal al lui Putin ar fi fost forțat să demisioneze după un comentariu nepotrivit în timp ce filma anunțarea începerii invaziei

Ultimul lucru pe care l-a făcut a fost să înregistreze discursul lui Putin din 24 februarie, în care a anunțat un atac asupra Ucrainei. Vestea a fost confirmată publicației chiar de Filatov.

„Am atins plafonul maxim în profesie. În plus, m-am săturat să stau luni de zile în carantină”, a spus cameramanul pentru Proekt.

Cunoscuții lui Filatov îi confirmă cele spuse: a lucra cu Putin înseamnă a fi izolat tot timpul.

Cu toate acestea, potrivit unuia dintre colegii cameramanului, Kremlinul este de altă părere. Motivul demisiei lui Filatov ar fi fost o declarație neglijentă a lui despre invazia Rusiei asupra Ucrainei. El însuși neagă această versiune.

Demisii suspecte și în televiziunile din Rusia

De la începutul invaziei militare ruse a Ucrainei, canalele de televiziune rusești au concediat sau retras mai mult personal.

Pe 21 aprilie, Alexander Gurevich, gazda emisiunii One Hundred to One, a demisionat de la VGTRK. Înainte de asta, comentariile lui împotriva războiului au apărut public pe YouTube.

În martie, a fost raportat că Zhanna Agalakova a demisionat de la Channel One, iar jurnalistul Vadim Glusker a demisionat de la NTV.

Gazda NTV Lilia Gildeeva, care și-a dat demisia, a declarat pentru The Insider cum canalele de stat urmează directive „de mai sus”.

Pe 14 martie, Marina Ovsyannikova de la Channel One a intrat pentru câteva secunde într-un studio de știri live, cu o pancartă pe care scria „Opriți războiul! Nu crede propaganda, ești înșelat». Înainte de asta, ea a înregistrat un mesaj video în care a condamnat acțiunile armatei ruse în Ucraina. Pe 15 martie, jurnalista a fost amendată cu 30.000 de ruble. În aprilie, ea a devenit corespondent independent la publicația germană Die Welt.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News