Azor, câinele de la Castelul de Lut, de negăsit: "Dacă cineva știe ceva de el, vă rog, anunțați-mă!"

"Azor este plecat de o săptămână de acasă şi, iniţial, am zis că poate se întoarce. Am aşteptat să se întoarcă. De două zile ne-am sesizat şi am început să întrebăm vecinii dacă ştiu ceva de el. Toţi vecinii au zis că nu ştiu nimic de el. Am crezut că a fost luat de hingheri. Astăzi, luni 29 martie 2021 am fost la adăpostul de câini de la Avrig şi nu l-am găsit. Noi credem că a murit. Dacă cineva ştie ceva de el vă rog anunțați-mă!", este mesajul transmis de stăpânul lui Azor pe pagina de Facebook "Castelul de Lut Valea Zanelor".