Aparat auditiv ascuns în dinți? Va fi posibil cât de curând

Astfel, aparatul auditiv nu ar mai fi la vedere, iar utilizatorii pur și simplu ar uita de el. Ar fi discret și cu siguranță o metodă mai confortabilă de a-l purta. Bineînțeles, ar fi montat într-un dinte fals și așa ar fi rezolvate două probleme deodată. Dar este posibil așa ceva? Oamenii de știință au testat deja în premieră metoda, speculând că pot trimite vibrații prin maxilar către urechea internă. Și s-a dovedit că metoda funcționează.

A fost testată pe 38 de persoane, arătându-se că mai ales în față ar trebui montat un astfel de dinte, indiferent pe care dintre maxilare, după cum se arată într-un raport publicat de Journal of the Acoustical Society of America, citat de IFL Science. În trecut, s-au mai creat aparate auditive care au fost însă lipite de dinte și nu integrate. Cu siguranță acesta ar fi un pas înainte.

Câte persoane cu dizabilități trăiesc în România

Conform datelor Eurostat, în România, aproximativ un sfert din populația cu vârsta peste 15 ani prezintă dizabilități. Dizabilitatea este măsurată prin corelare cu așa-numitul concept de limitare a activității generale, utilizat de Eurostat: „limitare a activității pe care persoanele o fac de obicei, ca urmare a problemelor de sănătate apărute cel puțin în ultimele șase luni.” În acest context, persoanele cu limitări severe ale activității reprezintă 6% din populație.

Rata persoanelor cu dizabilităţi în populaţia României este undeva la 4 la 100 de locuitori. Numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistrează în Bucureşti, urmat de judeţul Prahova, iar cel mai mic număr se înregistrează în judeţul Covasna. Din totalul adulților cu dizabilităţi, peste 50% sunt persoane cuprinse între 18 și 64 de ani. Femeile reprezintă 53,08% din totalul persoanelor cu dizabilităţi. Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. Gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor.

Stategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027

Proiectul de Strategie 2021-2027 include date și informații din „Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România”, document elaborat în cadrul proiectului cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale. Beneficiarii Strategiei 2021-2027 sunt reprezentați de persoanele cu dizabilităţi, copii și adulți, în sensul pe care articolul 1 din Convenție îl dă grupului, și societatea în general: membri ai familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, reprezentanţi legali, personal implicat în activități directe, cadre didactice, profesioniști, reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor pentru drepturile omului, autorități și alte entități.

Beneficiarii Strategiei 2021-2027 sunt reprezentați de persoanele cu dizabilităţi, copii și adulți, în sensul pe care articolul 1 din Convenție îl dă grupului, și societatea în general: membri ai familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, reprezentanţi legali, personal implicat în activități directe, cadre didactice, profesioniști, reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor pentru drepturile omului, autorități și alte entități.

Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030 promovează respectarea universală a drepturilor omului, egalității și nediscriminării și este angajată în capacitarea statelor membre de a accelera procesul egalizării de șanse astfel încât „nimeni să nu rămână în urmă”. În definitiv, respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii implică recunoaşterea contribuţiilor valoroase, existente şi de perspectivă, aduse de persoanele cu dizabilităţi la bunăstarea generală şi a diversității comunităţilor din care fac parte.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News