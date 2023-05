Aida Parascan a scăpat cu viață dintr-un accident teribil. Detaliul care a salvat-o, deși mașina a fost daună totală: Mi-am schimbat părerea despre Logan. N-aș fi crezut, nici dacă mă plăteai / foto

Loganul condus de o prietenă de-ale Aidei Parascan a părăsit partea carosabilă, chiar aproape de intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploieşti, şi s-a răsturnat de mai multe ori. Conducătoarea auto ar fi tras dreapta pentru a face loc unui TIR să o depăşească. Maşina a părăsit carosabilul, a intrat în coliziune cu un parapet marginal şi s-a rostogolit pe câmp de mai multe ori.

Deși mașina a fost grav avariată, cele două femei au scăpat cu viață. Aveau doar câteva zgârieturi. Ce le-a salvat? Centura de siguranță.

„Aș fi putut să-mi pierd viața dacă nu aveam centura de siguranță! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru viață!”, a fost prima reacție a Aidei Parascan.

Un prieten de-ai Aidei Parascan a sosit la fața locului și nu i-a venit să creadă că, în ciuda gravității accidentului, femeia nu avea nimic.

„Plec spre Bacau... Dupa o ora, ma suna prietena Aida Parascan care mergea la acelasi festival cu noi spre Bacau doar ca pe alta ruta. Ia zi minunato...

Hai sa ma pescuiesti pentru ca prietena mea a facut accident, iar eu eram in masina cu ea.

Ma intorc la 180 de grade si plec dupa minunata. Cand ajung in zona, ditai accidentul, masina sarise gardul. Eu acum, ma uit la ea, ma uit la masina, iar ma uit la ea, iar ma uit la masina... Ceva imi dadea cu virgula... Masina dauna totala, minunata doua zgarieturi. Acum, curios din fire, ii cer mai multe lamuriri.

Explica si mie cum a sarit masina gardul de ai ajuns pe partea cealata in camp si totusi gardul este intact.

Pai sa iti explic, nu am condus eu, a condus prietena mea care a facut cateva tumbe in aer, astfel incat, cand am aterizat, ne-am trezit aici... Si uite asa, in loc sa mergem la Festival, era sa mergem in alta parte...

Lasand gluma deoparte, a fost o zi cu peripetii, dar cel mai important este ca Aida este teafara si nevatamata. Iar prietena ei la fel. Parascanooo, ne dai emotii si numai belele faci!”, a scris Florin Ursache pe Facebook.

„Sa fiu sincer cand am vazut cum arata masina si ambele fete doar cu cateva zgarieturi dupa ce s-au dat peste cap de trei ori, mi-am schimbat parerea despre Logan. Si nu-i gluma. Eu stiam ca la genul asta de accidente din Logan iesi doar intre patru scanduri. Daca nu vedeam, nu credeam nici sa ma platesti in valuta...”, a mai scris Florin Ursache.

