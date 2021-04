Adrian Năstase, vacanţă în Egipt: Hotelul, ocupat de ruşi şi de români

"Sunt pana la sfarsitul saptamanii la Sharm El Sheikh. Hotelul pare ocupat de rusi si de romani. Romanii par mai multi! De-a lungul anilor, am fost de mai multe ori in Egipt. M-am intalnit cu multi dintre liderii lor – Boutros Boutros Ghali, Meguid, Moubarak si multi altii. Nu am avut vreme, din pacate, sa 'vizitez' locurile speciale – piramide, delta Nilului.

Sharm El Sheikh este in apropierea Canalului de Suez. Hotelul in care locuim este intr-o zona izolata, cu mai multe resorturi. Pare construit pentru copii (inclusiv nepotii nostri). La mal, apa marii are cam 30 de cm pe o distanta de vreo 500 de m. de la tarm. In schmb foarte multe piscine. Vremea foarte frumoasa – temperatura de 30-32 grade, cu o usoara briza dupa-amiaza.

M-am apucat, din nou, sa citesc Jurnalul lui Mihail Sebastian. Prima data ma obosise. In primii ani erau doar relatari despre diversele sale aventuri amoroase, cu cateva dileme existentiale si relatari despre concertele pe care le asculta la radio. Sigur, incepand cu anul 1938 lectura devine mai interesanta", povesteşte Adrian Năstase într-o postare pe blogul său.