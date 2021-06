A plecat fără diploma de absolvire. Gestul patriotic al unui tânăr

Un tânăr din Carolina de Nord a rămas fără diploma de absolvire, după ce a purtat steagul Mexicului deasupra robei specifice evenimentului. Ever Lopez a decis să poarte acest steag în speranța că va primi susținere din partea școlii și a colegilor și nu s-a așteptat ca cineva să aibă reacții contrare. Elevul a plecat fără diploma de absolvire.

La liceul Asheboro, ceremonia de absolvire a avut loc joi seara, 3 iunie. Lopez și-a pus steagul drapat deasupra umerilor cât a stat așezat în careul de absolvenți. Acesta spune că a stat așezat în apropierea profesorilor și nimeni nu a menționat staegul până a ajuns pe scenă.

„A trebuit să îmi reprezint țara. Am făcut-o pentru familia mea. Ei au venit aici pentru ca eu să am un viitor mai bun”, a declarat Ever Lopez, conform USA Today. Tânărul a fost primul din familia sa care a absolvit o formă de învățământ, așa că absolvirea a avut o semnificație aparte.

Când i-a fost strigat numele, Lopez a fost gata să intre pe scenă pentru a-și lua diploma, dar directorul a refuzat să i-o ofere și a discutat în șoaptă cu acesta, în fața tuturor, în timp ce alți studenți așteptau la rând. După câteva secunde, Lopez a plecat de pe scenă fără diploma sa.

„Chiar și eu eram extrem de supărat și a trebuit să îmi controlez emoțiile, pentru că eram în public. Multă lume era cu ochii pe noi”, a declarat Adolfo Hurtado, vărul lui Ever Lopez.

Administrația i-a argumentat lui Lopez că a fost o distragere a atenției pentru ceilalți elevi, însă în comunicatul remis ulterior aceștia au spus că fiul imigranților mexicani nu a respectat codul vestimentar pentru ceremonie.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3