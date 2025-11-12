€ 5.0846
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Social A murit Horia Moculescu. Mesajul cutremurător al fiicei sale: "Tată, nu pot să respir"!
Data publicării: 17:01 12 Noi 2025

A murit Horia Moculescu. Mesajul cutremurător al fiicei sale: "Tată, nu pot să respir"!
Autor: Doinița Manic

moculescu Nidia Moculescu și Horia Moculescu. Foto: Facebook: Nidia Mihaela Moculescu
 

Vezi în articol mesajul emoționant transmis de Nidia Moculescu, fiica compozitorului Horia Moculescu.

Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani. Vestea morții sale a adus o undă de durere în lumea artistică românească, iar fiica sa, Nidia Moculescu, a transmis un mesaj tulburător, o scrisoare plină de dragoste și dor, adresată tatălui său.

VEZI ȘI: A murit Horia Moculescu

Mesajul Nidiei Moculescu

Pe un grup de prieteni apropiați, Nidia a scris:

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi, tăticule, o singură bătaie de inimă care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou”, a scris Nadia Moculescu, transmite Ziarul de Iași.

Fiica maestrului își amintește vorbele de încurajare ale tatălui, dar recunoaște cu durere că nu mai găsește puterea de a le urma.

„Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț, Tată, asta?...”, a mai scris aceasta.

Nidia Moculescu: Acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere

„Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol. Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn. Dă-mi un semn din tăria ta, că eu nu mai pot. Nu mai pot! Trimite-mi, tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale, când vinilul lumii s-a zgâriat, iar muzica ta se tânguie pe repetiție, ca o rugăciune fără răspuns… Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei…”, a încheiat Nidia Moculescu.

VEZI ȘI: Ce credea Horia Moculescu despre moarte. Mărturisiri emoționante

Horia Moculescu, un simbol al muzicii românești

Horia Moculescu, unul dintre cei mai respectați compozitori români, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Artistul fusese internat și, în ultimele zile, a fost intubat. Semnele de slăbiciune apăruseră încă din vară, când fusese văzut într-un scaun cu rotile. 

De-a lungul carierei, Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii și a colaborat cu nume mari ale scenei românești – Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Mihaela Mihai, dar și mulți alții. A semnat și muzică de film, consolidându-și reputația de compozitor prolific și versatil. Moculescu a fost și pianist, interpret și realizator de televiziune, cucerind publicul prin carismă, eleganță și umor. 

