Unii români pot cere recalcularea pensiei. Ce acte sunt necesare

Mai multe categorii de pensionari pot cere recalcularea pensiei, astfel încât își pot mări veniturile lunare. Categoriile de români care pot cere recalcularea pensiei. În ce condiții se poate face și care sunt actele necesare, potrivit CNPP.

Românii care ar putea solicita recalcularea pensiei sunt cei care au realizat stagiul de cotizare după deschiderea dreptului la pensie pentru limita de vârstă și persoanele care au mai lucrat și după împlinirea vârstei de retragere și au ieșit la pensie. Pensia poate fi recalculată adăugând veniturile și stagiile de cotizare sau perioadele asimilate stagiilor de cotizare din lege și valorificarea altor documente care pot modifica drepturile de pensie care nu s-au valorificat când a fost stabilită pensia.

Reexaminarea pensiei se efectuează eșalonat în dependență de anul stabilirii pensiei și stagiul de cotizare realizat.

Acte necesare pentru recalcularea pensiei

- cerere

- cupon de pensie

- carnet de munca (original si copie cu perioada solicitata)

- buletin de identitate (original si copie)

Nicio pensie nu va scădea în urma recalculării

Cinci milioane de pensii vor fi calculate în România în perioada următoare. Însă Ministrul Muncii, Marius Budăi, susține că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării. „Așa cum am promis, eu, alături de colegii mei din minister și de la Casa de Pensii, pentru că nu lucrez singur, am acolo o echipă care îmi este alături. Am înaintat spre o primă lectură, avem și materialul trecut pe curat, într-o sinteză. Avem variantele de legi, am plecat, așa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect în rezolvarea inechităților. Sunt câteva aspecte care trebuie îmbunătățite, sunt în acest material, după care vom avea și decizia în Coaliție, după discuții și cu partenerii sociali. Principiul important este că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării”, sunt asigurările date de Marius Budăi.

