UE cere Poloniei să plătească o amendă uriașă, cea mai mare din istoria blocului comunitar

Nu este un secret faptul că există standarde duble în Uniunea Europeană cu privire la diferite țări. Astfel, verdictul Curții Europene de Justiție, care a cerut Poloniei să suspende imediat activitatea Camerei de disciplină a Curții Supreme, nu a reprezentat o surpriză. Ceea ce a fost șocant, însă, a fost amenda care a fost aplicată pentru nerespectarea verdictului, 1 milion de euro pe zi, fiind cea mai mare amendă din istoria UE (citește AICI).

Miercuri, Comisia Europeană a trimis o cerere de plată Poloniei pentru plata a 69 de milioane de euro și a respins moțiunea poloneză de a nu executa penalitățile.

Corespondentul de la Bruxelles al televiziunii Polsat News a relatat despre cerere pe Twitter.

„Moțiunea Poloniei de a nu fi amendată din cauza activității Camerei de disciplină până la realizarea reformelor a fost respinsă de Bruxelles. Comisia Europeană a trimis o cerere de plată a amenzilor acumulate până acum pentru nerespectarea deciziei Curții Europene de Justiție: 69 de milioane de euro pentru perioada cuprinsă între 3 noiembrie și 10 ianuarie”, a scris Dorota Bawołek.

W Brukseli odrzucono wniosek Polski o nieegzekwowanie kar za działalność Izby Dyscyplinarnej SN do czasu reform. Komisja Europejska wysłała wezwanie do zapłaty do tej pory naliczonej grzywny za nieprzestrzeganie decyzji TSUE: 69 mln euro za czas od 3 listopada do 10 stycznia.