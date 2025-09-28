€ 5.0772
|
$ 4.3460
|
 
Data publicării: 09:19 28 Sep 2025

Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Autor: Bogdan Bolojan

jurnalista ioana popescu
 

Apar noi detalii legate de moartea Ioanei Popescu. Din câte se pare, aceasta va fi înmormântată de Asistența Socială.

Mara Bănică este cea care a dezvăluit o serie de informații despre Ioana Popescu. Ea spune că așa-zisul iubit al acesteia cere bani pe Revolut pentru înmormântare, dar nu a făcut niciun fel de demers pentru a-i prelua trupul, așa că ea va fi înmormântată pe cheltuiala statului român.

„Am aflat o serie de informații despre moartea Ioanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul timpului și care au fost foarte impresionați de soarta grea a Ioanei. A murit la 45 de ani într-un spital din București. Undeva a apărut un domn, fost iubit sau actual iubit. Erau împreună de vreo lună și el acum cere bani pe Revolut. Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul Ioan, iar vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de Asistența Socială. Din păcate, nu s-a prezentat nicio rudă de până la gradul patru care să aibă dreptul să o ridice. Așadar, se pare că, până în acest moment, statul o va înmormânta. Dacă nu se va găsi o altă soluție, am încercat, ca și în cazul Costin Mărculescu, dar acolo exista o soră.

Vă spun sincer că îmi displace foarte tare că un om care i-a fost alături doar câteva săptămâni strânge bani pe Revolut. Nu răspunde la acel număr, e ceva foarte ciudat și vă îndemn să nu dați bani, pentru că, repet, până în acest moment statul este cel care o va înmormânta. Încerc să aflu când și cum o ridică și, poate, acolo, la cimitir, să vă anunț, să vedem unde și cum va fi și să-i fac cel puțin o colivă creștinească și să aduc un preot. Știu că m-ar ajuta mult părintele Cărămizaru, știu că aș găsi soluții rapide ca să aibă măcar o slujbă creștinească și o pomenire pentru Ioana.

Nu am să judec acest om, nu pot să înțeleg disperarea după bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana – și nu intru în amănunte –, cred că mai important decât a strânge bani pe Revolut ar fi ca el să meargă să-și facă și el niște analize. Cam asta am vrut să vă spun. E o situație neplăcută și o soartă grea, pe care ea, săraca, atât a putut să o ducă. Păcat de ea, că era foarte deșteaptă, dar s-a pierdut pe drum. Dumnezeu s-o ierte!”

De ce a murit Ioana Popescu? 

Ioana Popescu, cunoscută jurnalistă și fostă vedetă TV din anii 2000, poreclită „devoratoarea de fotbaliști” pentru relațiile sale cu personalități din fotbal precum Adrian Mutu, s-a stins din viață la doar 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București.

Cauza decesului nu a fost anunțată oficial, dar surse medicale preliminare indică o formă avansată de ciroză hepatică, agravată de multiple afecțiuni cronice pe care le suferea de ani buni. Iubitul ei, cu care era împreună de o lună, a povestit că ea se simțea rău de mai multe zile, refuzând inițial internarea, deși el o îndemna să meargă la doctor.

„S-a dus singură la spital, dar era prea târziu”, a spus el și a dezvăluit că Ioana își prevestise sfârșitul într-o conversație șocantă: „O să mor”, i-ar fi spus acestuia. 

Problemele de sănătate, posibile complicații ale unui stil de viață tumultuos marcat de controverse, divorțuri și pierderi personale (inclusiv o sarcină), au dus la agravarea rapidă a stării sale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Mesajul transmis de Florian Coldea, după moartea lui Dumitru Dumbravă
Publicat acum 19 minute
Cum îți poți regla stresul fără pastile, doar prin respirație
Publicat acum 24 minute
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Premieră! România câștigă medalia de aur la 8+1 mixt, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Cine este consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul lângă unitatea militară din Iași. Starea lui este gravă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat acum 23 ore si 36 minute
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close