Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta

Mara Bănică este cea care a dezvăluit o serie de informații despre Ioana Popescu. Ea spune că așa-zisul iubit al acesteia cere bani pe Revolut pentru înmormântare, dar nu a făcut niciun fel de demers pentru a-i prelua trupul, așa că ea va fi înmormântată pe cheltuiala statului român.

„Am aflat o serie de informații despre moartea Ioanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul timpului și care au fost foarte impresionați de soarta grea a Ioanei. A murit la 45 de ani într-un spital din București. Undeva a apărut un domn, fost iubit sau actual iubit. Erau împreună de vreo lună și el acum cere bani pe Revolut. Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul Ioan, iar vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de Asistența Socială. Din păcate, nu s-a prezentat nicio rudă de până la gradul patru care să aibă dreptul să o ridice. Așadar, se pare că, până în acest moment, statul o va înmormânta. Dacă nu se va găsi o altă soluție, am încercat, ca și în cazul Costin Mărculescu, dar acolo exista o soră.

Vă spun sincer că îmi displace foarte tare că un om care i-a fost alături doar câteva săptămâni strânge bani pe Revolut. Nu răspunde la acel număr, e ceva foarte ciudat și vă îndemn să nu dați bani, pentru că, repet, până în acest moment statul este cel care o va înmormânta. Încerc să aflu când și cum o ridică și, poate, acolo, la cimitir, să vă anunț, să vedem unde și cum va fi și să-i fac cel puțin o colivă creștinească și să aduc un preot. Știu că m-ar ajuta mult părintele Cărămizaru, știu că aș găsi soluții rapide ca să aibă măcar o slujbă creștinească și o pomenire pentru Ioana.

Nu am să judec acest om, nu pot să înțeleg disperarea după bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana – și nu intru în amănunte –, cred că mai important decât a strânge bani pe Revolut ar fi ca el să meargă să-și facă și el niște analize. Cam asta am vrut să vă spun. E o situație neplăcută și o soartă grea, pe care ea, săraca, atât a putut să o ducă. Păcat de ea, că era foarte deșteaptă, dar s-a pierdut pe drum. Dumnezeu s-o ierte!”

De ce a murit Ioana Popescu?

Ioana Popescu, cunoscută jurnalistă și fostă vedetă TV din anii 2000, poreclită „devoratoarea de fotbaliști” pentru relațiile sale cu personalități din fotbal precum Adrian Mutu, s-a stins din viață la doar 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București.

Cauza decesului nu a fost anunțată oficial, dar surse medicale preliminare indică o formă avansată de ciroză hepatică, agravată de multiple afecțiuni cronice pe care le suferea de ani buni. Iubitul ei, cu care era împreună de o lună, a povestit că ea se simțea rău de mai multe zile, refuzând inițial internarea, deși el o îndemna să meargă la doctor.

„S-a dus singură la spital, dar era prea târziu”, a spus el și a dezvăluit că Ioana își prevestise sfârșitul într-o conversație șocantă: „O să mor”, i-ar fi spus acestuia.

Problemele de sănătate, posibile complicații ale unui stil de viață tumultuos marcat de controverse, divorțuri și pierderi personale (inclusiv o sarcină), au dus la agravarea rapidă a stării sale.