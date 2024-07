Fundația Țiriac, cadou de lux pentru David Popovici: "Fiecare medaliat cu aur va primi asta!"

David Popovici a demonstrat din nou că este unul dintre cei mai buni înotători din lume. Într-o cursă spectaculoasă, el s-a clasat pe locul trei la jumătatea competiției, dar a reușit o revenire uimitoare în ultimii 50 de metri, depășindu-l pe britanicul Matthew Richards cu doar două sutimi de secundă, terminând cu un timp de 1:44:74.

Fundația Țiriac, prin vocea lui Alexandru Țiriac, fiul miliardarului Ion Țiriac, a anunțat că toți sportivii români care vor obține aurul olimpic vor primi o limuzină electrică Hyundai Ioniq 5, cel mai recent model lansat. Conform site-ului tiriacauto.ro, prețul de pornire al acestui automobil este de 42.983 de euro. Vehiculul este dotat cu două motoare electrice, care dezvoltă o putere totală de 325 de cai putere.

"Ca un gest de apreciere și mândrie pentru sportivii noștri, Fundația Țiriac vrea să răsplătească așa cum se cuvine comorile locale. Munca uimitoare pe care au depus-o și mândria pe care le-au adus-o românilor este incredibilă. Fiecare sportiv care va câștiga o medalie de aur olimpică va primi ultimul și cel mai bun model Custom al limuzinei electrice Ioniq 5", a scris Alexandru Țiriac pe rețelele sociale, însoțind mesajul de o fotografie cu David Popovici.

Declarațiile lui David Popovici după victoria istorică

După câștigarea primei medalii de aur din istoria înotului românesc masculin, David Popovici a împărtășit gândurile sale cu reprezentanții mass-media prezenți la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Nu mi-a păsat de medalie. Așa am câștigat-o. Nu acesta este obiectivul. Obiectivul este să te simți bine. Vii la Jocurile Olimpice să concurezi cu cei mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici. Tocmai că nu am luptat pentru medalie, am reușit să o câștig. A fost o luptă de câini, fix așa o descriu. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american că este în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Chiar dacă nu te uiți la ei, îi simți acolo respirându-ți în ceafă. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis nicio secundă să o las moale. Am făcut cursa pe care o doream. Chiar dacă nu acesta era obiectivul, mă bucur pentru medalie. Mi-am dat seama când am atins plăcuța pentru că au niște lumini. Dacă atingi primul, vezi doar o lumină. Au fost lacrimi de bucurie în tribune, și la mine au fost."

Mesajul inspirator al lui David Popovici

Popovici a adăugat cu emoție: "Nu sunt cel mai deschis om, dar am plâns și eu când am dat primul interviu. Inclusiv pe podium m-am abținut. Am visat la acest moment, la 11 ani tortul meu a fost cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Eu de la 11 ani știam că îmi doresc să ajung la Jocuri. Dacă eu am reușit, un băiat crescut în Titan - Pantelimon, complet obișnuit, absolut oricine poate. Prin determinare, perseverență și multă muncă. Aș vrea să profit de ocazie și să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut."

Reușita lui David Popovici la Paris 2024 și generozitatea Fundației Țiriac reprezintă un exemplu de excelență și sprijin pentru sportivii români, motivându-i să aspire la performanțe remarcabile pe scena internațională.

