Stiri Țara care a rezolvat eficient problema câinilor fără stăpân. "Cu greu am găsit câini pe străzi, erau în casele oamenilor"
Data publicării: 21:07 17 Apr 2026

EXCLUSIV Țara care a rezolvat eficient problema câinilor fără stăpân. "Cu greu am găsit câini pe străzi, erau în casele oamenilor"
Autor: Andrei Itu

caine inchis adapost Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Există o țară care a reușit să gestioneze eficient problema câinilor fără stăpân, chiar dacă nu este o țară bogată.

Dr. Amit Chaurdhari, director MEIA Programs în cadrul Humane Society International India, a vorbit la emisiunea DC Anima moderată de Tudor Tim-Ionescu la DC News, despre câinii fără stăpâni.

Dr. Amit Chaurdhari a evidențiat țara care a rezolvat excepțional problema câinilor fără stăpân, deși nu este nu un stat avansat sau super dezvoltat din punct de vedere al resurselor. Este vorba despre Costa Rica.

Exemplul Cost Rica. Ce s-a întâmplat cu câinii fără stăpân

"Există multe țări care au găsit o cale de a gestiona situația. Nu vrem să luăm exemple din țări nedemocratice, ci să mergem către țări care sunt democratice. De asemenea, să luăm exemplu țări care nu sunt super dezvoltate. Nu vrem să luăm exemple din țări care au suficiente resurse și ar putea rezolva această problemă. Majoritatea țărilor care se confruntă cu dificultăți, inclusiv India sau alte state din Europa, trebuie să avem în vedere exemple de țări care ni se potrivesc. Aș lua exemplul Costa Rica. Și este și în prezentarea mea faptul că statul Costa Rica nu este o țară avansată sau super dezvoltată din punct de vedere al resurselor. Dar ei își valorizează cultura, diversitatea mediului, vegetația, animalele și toate acestea. 

În continuare, Dr. Amit Chaurdhari a descris evoluția pozitivă a relației dintre oameni și câini în Costa Rica, pe parcursul a aproape trei decenii, conform observațiilor Humane Society International.

Transformare în 3 decenii 

"În timp ce valorizează toată această diversitate și biodiversitate, ce au reușit să facă este modul în care s-a dezvoltat situația în Costa Rica. În jurul anilor 1994 sau 1996, cineva de la Humane Society International a vizitat Costa Rica și erau mulți câini pe străzi. În plus, oamenii obișnuiau să țină câinii în afara casei, ținându-i într-o cușcă mică, specială pentru câini. Deci, exista o distanță, o deconectare între oameni și animale în acest fel. În 2004, aceeași persoană a mers, din nou, în Costa Rica și a constatat că erau mai puțini câini pe străzi, mai mulți câini în interiorul casei și mai puține astfel de cuști pentru câini, care erau departe de casa propriu-zisă a oamenilor.

Apoi, a existat o vizită în 2014 pentru a realiza un studiu de către HSI, care a constatat o nouă îmbunătățire semnificativă. Eu am mers în 2022 și cu greu am găsit câini pe străzi. Majoritatea câinilor erau în interiorul casei. Existau puține cuști pentru câini, departe de casa propriu-zisă a oamenilor", a spus dr. Amit Chaurdhari.

Program de educație în Costa Rica privind relația animale - om

"Ce s-a schimbat de-a lungul acestor decenii? S-a dezvoltat legătura dintre animale și oameni, într-un mod în care oamenii au adus acei câini în interiorul casei. Acum, ei fac parte din familie, iar această legătură este suficient de puternică încât oamenii nu îi vor abandona, indiferent de situație. 

Sigur că există și excepții, indivizi care vor face acest lucru, așa că Guvernul din Costa Rica a venit cu un program de educație, PayNoted, către comunitate, cu privire la modul în care se poate rezolva această problemă. Asta înseamnă că investiția lor a fost mai mult pe prevenția ajungerii câinilor pe străzi și a funcționat extraordinar", a mai spus dr. Amit Chaurdhari, la DC Anima.

