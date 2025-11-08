Sf. Mihail și Gavril - Superstiții, tradiții și obiceiuri. Pentru cine NU ai voie să aprinzi lumânări pe 8 noiembrie. E semn rău

Pe 8 noiembrie, creștinii ortodocși și greco-catolici îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, căpeteniile oștilor cerești și apărătorii credinței. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendar, marcată cu cruce roșie, fiind ultima mare sărbătoare înainte de începutul Postului Crăciunului.

În credința populară, această zi are o încărcătură spirituală deosebită, fiind considerată momentul în care „moșii se întorc acasă”, iar sufletele celor adormiți primesc lumina rugăciunilor celor vii.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Foto: Pixabay

Semnificația sărbătorii



Potrivit tradiției, Sfântul Arhanghel Mihail, al cărui nume înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, este conducătorul oștilor îngerești și luptătorul împotriva răului. El veghează asupra celor aflați la hotarul dintre viață și moarte, păzind sufletul omului pentru ca diavolul să nu i-l fure.

Arhanghelul Gavril, al cărui nume înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”, este vestitorul veștilor bune. El i-a adus Fecioarei Maria vestea Nașterii Domnului, i-a întărit credința lui Iosif și a fost mesagerul Învierii.

În iconografie, Mihail este înfățișat cu sabia de foc – simbol al dreptății divine –, iar Gavril cu un crin alb – simbol al bucuriei și al curăției.



Tradiții de Sfinții Mihail și Gavril



În satele românești, sărbătoarea Arhanghelilor este legată de numeroase obiceiuri și datini străvechi.

Lumânările pentru cei adormiți. Oamenii aprind lumânări pentru sufletele celor plecați, pentru ca aceștia „să nu rătăcească în întuneric”. În unele zone, se organizează mese de pomenire numite „Moșii de Arhangheli”, iar la biserică se oferă colaci, mere și lumânări.

În ziua de 8 noiembrie, credincioșii se roagă pentru sănătate, liniște și ocrotire. După slujbă, preoții citesc rugăciuni de dezlegare și își pun veșmintele peste credincioși, ca semn de binecuvântare și vindecare. Darurile către nași. În unele regiuni, finii duc colaci și daruri nașilor, pentru a aduce pace și noroc în familie.



Superstiții de Sfinții Mihail și Gavril



Tradiția populară spune că după această sărbătoare începe „vara iernii”, o perioadă scurtă de vreme mai blândă, urmată apoi de venirea frigului.

Se mai spune că Arhanghelul Mihail poartă cheile Raiului și veghează asupra sufletelor celor plecați dintre noi, iar focurile aprinse în această zi simbolizează lumina călăuzitoare a celor adormiți.

Bătrânii mai cred că de Mihail și Gavril se strâng păsările și pleacă gerurile spre oameni, marcând începutul iernii adevărate.

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril