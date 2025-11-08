€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:58 08 Noi 2025 | Data publicării: 08:54 08 Noi 2025

Sf. Mihail și Gavril - Superstiții, tradiții și obiceiuri. Pentru cine NU ai voie să aprinzi lumânări pe 8 noiembrie. E semn rău
Autor: Doinița Manic

mihail si gavril sarbatoare Biserică. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Astăzi, 8 noiembrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril.

Pe 8 noiembrie, creștinii ortodocși și greco-catolici îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, căpeteniile oștilor cerești și apărătorii credinței. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendar, marcată cu cruce roșie, fiind ultima mare sărbătoare înainte de începutul Postului Crăciunului.

În credința populară, această zi are o încărcătură spirituală deosebită, fiind considerată momentul în care „moșii se întorc acasă”, iar sufletele celor adormiți primesc lumina rugăciunilor celor vii.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Foto: Pixabay

Semnificația sărbătorii


Potrivit tradiției, Sfântul Arhanghel Mihail, al cărui nume înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, este conducătorul oștilor îngerești și luptătorul împotriva răului. El veghează asupra celor aflați la hotarul dintre viață și moarte, păzind sufletul omului pentru ca diavolul să nu i-l fure.

Arhanghelul Gavril, al cărui nume înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”, este vestitorul veștilor bune. El i-a adus Fecioarei Maria vestea Nașterii Domnului, i-a întărit credința lui Iosif și a fost mesagerul Învierii.

În iconografie, Mihail este înfățișat cu sabia de foc – simbol al dreptății divine –, iar Gavril cu un crin alb – simbol al bucuriei și al curăției.

 
Tradiții de Sfinții Mihail și Gavril


În satele românești, sărbătoarea Arhanghelilor este legată de numeroase obiceiuri și datini străvechi.

  • Lumânările pentru cei adormiți. Oamenii aprind lumânări pentru sufletele celor plecați, pentru ca aceștia „să nu rătăcească în întuneric”. În unele zone, se organizează mese de pomenire numite „Moșii de Arhangheli”, iar la biserică se oferă colaci, mere și lumânări.
  • Focurile de Arhangheli. În gospodării, pe dealuri sau în grădini se aprind focuri menite să alunge spiritele rele și să aducă lumină celor trecuți în neființă.
  • Turta berbecilor (turta areților). Ciobanii pregătesc o turtă mare din mălai, pe care o aruncă în mijlocul oilor. Dacă turta cade cu fața în sus, se crede că primăvara vor fi miei mulți; dacă pică cu fața în jos, e semn rău de oi sterpe. Tot atunci se dă drumul berbecilor între oi, pentru sporul turmei.
  • Rugăciunea de dimineață. În ziua de 8 noiembrie, credincioșii se roagă pentru sănătate, liniște și ocrotire. După slujbă, preoții citesc rugăciuni de dezlegare și își pun veșmintele peste credincioși, ca semn de binecuvântare și vindecare.
  • Darurile către nași. În unele regiuni, finii duc colaci și daruri nașilor, pentru a aduce pace și noroc în familie.

 
Superstiții de Sfinții Mihail și Gavril


Tradiția populară spune că după această sărbătoare începe „vara iernii”, o perioadă scurtă de vreme mai blândă, urmată apoi de venirea frigului.

Se mai spune că Arhanghelul Mihail poartă cheile Raiului și veghează asupra sufletelor celor plecați dintre noi, iar focurile aprinse în această zi simbolizează lumina călăuzitoare a celor adormiți.

Bătrânii mai cred că de Mihail și Gavril se strâng păsările și pleacă gerurile spre oameni, marcând începutul iernii adevărate.

 Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril

  • Nu se lucrează. Este interzis să faci treburi grele în gospodărie, la câmp sau în curte. Cine muncește în această zi „va avea parte de chin în ceasul morții”, spun bătrânii.
  • Nu se spală, nu se coase, nu se mătură. Activitățile casnice solicitante trebuie evitate, pentru că ar putea atrage ghinion sau boli în familie.
  • Nu se împrumută bani sau obiecte. Se spune că împrumuturile făcute de Arhangheli „iau norocul casei” și pot aduce pierderi materiale.
  • Nu se aprind lumânări pentru cei vii. În această zi, lumânările se aprind doar pentru cei adormiți. Aprinderea lor pentru cei vii este considerată semn rău.
  • Nu se lasă ușile și ferestrele deschise noaptea. În ajunul sărbătorii, se spune că spiritele rătăcitoare se pot apropia de lume, iar ușile deschise pot lăsa răul să pătrundă în casă.
  • Nu te certa și nu bârfi. Arhanghelii sunt ocrotitorii dreptății și ai adevărului. De aceea, este bine să eviți vorbele rele, să ierți și să nu porți ranchiună.
  • Evită mândria și lauda de sine. În tradiția populară, Arhanghelul Mihail simbolizează modestia și smerenia. Cei care se laudă în această zi ar putea atrage necazuri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Sf. Mihail și Gavril
sarbatoare
buserica
arhangheli
orodocsi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Sf. Mihail și Gavril - Superstiții, tradiții și obiceiuri. Pentru cine NU ai voie să aprinzi lumânări pe 8 noiembrie. E semn rău
Publicat acum 26 minute
ANM, alerte meteo, 8 noiembrie: Vânt puternic până la 100 km/h și vizibilitate redusă
Publicat acum 43 minute
Horoscop 8 noiembrie 2025. Încurcături și neînțelegeri pentru o zodie
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Accident grav în Ilfov. Patru persoane au murit
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Corneliu Ștefan: Începe o nouă etapă pentru PSD
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 18 ore si 49 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 16 ore si 14 minute
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat acum 20 ore si 32 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close