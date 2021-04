Senator american, interzis de o companie aeriană, după ce a purtat mască de plastic ca Șoșoacă în Parlament

Aceasta a refuzat să poarte o mască de protecţie, optând pentru una similară cu cea pe care o poartă senatoarea Diana Şoşoacă în Parlamentul din România.

"Am informat-o pe doamna senator Lora Reinbold că nu îi va fi permis accesul în avioanele noastre din cauza refuzului constant de a respecta măsurile privind masca de protecţie", a transmis Tim Thompson, purtătorul de cuvânt al companiei, conform CBS News.

Reinbold (FOTO ÎN GALERIE) spune, însă, că nu a primit nicio notificare şi că speră să poată zbura cu Alaska Airlines şi în viitor.

Săptămâna trecută, Reinbold a fost înregistrată în timp ce se certa cu un angajat al companiei aeriene cu privire la regulile despre masca de protecţie. Pe înregistrare se poate vedea cum angajatul îi explică acesteia că masca trebuie să acopere nasul şi gura.

De altfel, Reinbold a fost una dintre vocile din politica americană împotriva măsurilor anti-COVID-19 şi a obiectat în mod repetat cu privire la purtarea măştii de protecţie. În 2020, ea a spus despre angajaţii Alaska Airlines că sunt "bătăuşii măştilor", după ce a fost rugată de aceştia să poarte mască în timpul zborului.

Alaska Airlines a pus pe lista neagră 500 de persoane de la începutul pandemiei.

Whoa! A source just sent this video of Sen. Reinbold at the Juneau airport. She was refusing to wear the mask and the police got involved! She’s also filming @AlaskaAir employees and asking for their names. Hyper loose. A second video is below. #akleg pic.twitter.com/EfaoSU3K9k