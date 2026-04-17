Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Data publicării: 18:39 17 Apr 2026

Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Autor: Tiberiu Vasile

explozie bloc rahova Blocul din Rahova afectat de explozie. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La șase luni de la explozia din Rahova, zeci de familii trăiesc încă în locuințe temporare și spun că nu au primit soluții concrete din partea autorităților. Oamenii au ieșit să protesteze.

La jumătate de an după explozia din Rahova, realitatea din teren nu arată aproape nicio schimbare, spun oamenii care au fost direct loviți de eveniment. Pentru ei, situația a rămas blocată între promisiuni, chirii temporare și ajutoare care se termină, fără un orizont clar de întoarcere acasă, potrivit România TV.

Viața după deflagrație și așteptarea fără răspunsuri

În dimineața de 17 octombrie, la ora 09:07, pentru aproximativ 50 de familii din bloc Rahova, totul s-a rupt brusc. Deflagrația a curmat viața a trei femei pe loc, iar o a patra victimă a murit mai târziu, la mijlocul lunii decembrie, din cauza rănilor. Au existat și mai mulți răniți.

În urma explozie Rahova, pagubele au fost masive: 54 de apartamente au fost distruse, iar 36 de mașini au fost avariate sau făcute inutilizabile.

Oamenii evacuați au fost mutați în chirii acoperite temporar din fonduri ale Primăriei Capitalei, pentru o perioadă de un an. Chiar și așa, mulți spun că nu există încă o soluție concretă pentru imobil.

De schimbat nu s-a schimbat absolut nimic. Totul este la fel”, declară Iuliana Cicală, una dintre persoanele afectate de incident.

Ea își amintește și momentul exploziei: „M-am așezat pe pat și în momentul acela s-a auzit o bubuitură. Am sărit practic cu blocul, am simțit o săritură în aer. Apoi încă o bubuitură care a aruncat toate draperiile, toate geamurile, ușile. Apoi apartamentul s-a umplut de un fum negru”.

Oamenii au ieșit atunci pe fugă, fără să mai apuce să ia lucruri personale din locuințe.

Trai temporar, ajutoare și lipsuri care persistă

În prezent, cei afectați de explozia din Rahova locuiesc în chirii temporare, susținute prin ONG-uri și instituții publice. La început, sprijinul a fost mai vizibil, spun oamenii, însă în timp acesta s-a diminuat și nu acoperă toate nevoile.

„Într-adevăr la început a fost mobilizare generală atât la Primăria Capitalei, DGSMB, Crucea Roșie, Salvați Copiii… s-au mobilizat și ne-au ajutat exemplar. Noi suntem cu chirie prin ONG-ul Habitat. Au fost donații, dar nu cât să pot să trimit copilul la școală. Am primit o zi, două până am reușit să ne cumpărăm ceva”, a mai spus Iuliana Cicală, notează Mediafax.

O altă problemă rămasă neschimbată după bloc Rahova este imposibilitatea de a recupera bunurile personale. „De recuperat din casă n-am recuperat absolut nimic. Cu hainele pe care am plecat pe mine, cu acelea am rămas”, spune femeia, potrivit România TV.

Impactul asupra școlii din zonă

Problemele nu s-au oprit la locuințe. Și unitatea de învățământ din apropiere a fost afectată de deflagrație, cu geamuri sparte, tencuială căzută și resturi de materiale desprinse.

Elevii învață acum în condiții improprii, în mai multe schimburi și cu program redus. „Copilul nu are ce învăța în două ore și jumătate. Nu are cum să se respecte o programă”, spune aceeași locatară.

Clădirea școlii a fost reparată într-un timp scurt, însă cursurile nu au fost reluate în format normal din motive de siguranță.

Decizii administrative și pași făcuți de autorități

În tot acest timp, autoritățile locale au organizat întâlniri cu administratorii blocurilor afectate, pentru a analiza situația și eventualele soluții.

Primăria Sectorului 5 a discutat recent cu reprezentanții asociațiilor de locatari despre pașii următori și problemele încă nerezolvate.

De la momentul exploziei din Rahova, Consiliul Local, la inițiativa primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a aprobat decontarea sumelor pentru rebranșarea la energie electrică și gaze naturale în zona afectată. În plus, locatarii au fost scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale.

Chiar și așa, la șase luni distanță, mulți dintre cei afectați spun că așteaptă încă soluții reale pentru revenirea acasă și pentru refacerea completă a blocului din Rahova.

CITEȘTE ȘI: Explozie bloc Rahova. Au fost extinse acuzațiile. Noi inculpați: ce li se impută
 

