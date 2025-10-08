România vrea mai mult: Bolojan pune accent pe procesarea produselor agricole

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație. În cadrul discuțiilor, șeful Executivului a subliniat importanța consolidării producției și procesării produselor agricole din România, în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună (PAC) și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.

Deficite majore în procesarea produselor agricole

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra dezechilibrelor existente în sectoare-cheie ale agriculturii românești, subliniind că „există deficite importante în anumite sectoare, precum producția de carne de porc, dar și în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă și să importe produse finite”.

Bolojan a evidențiat că sprijinirea investițiilor în infrastructura agricolă modernă, în diversificarea producției și în dezvoltarea lanțurilor locale de procesare reprezintă priorități strategice pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața europeană.

„Este necesar să susținem asocierea producătorilor locali și dezvoltarea unor rețele de procesare regională care să permită menținerea valorii adăugate în România”, a declarat premierul, potrivit sursei citate.

Comisarul european: sprijin pentru fermele mici și tinerii fermieri

În cadrul întâlnirii, comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a prezentat principalele măsuri propuse de Comisia Europeană pentru susținerea fermierilor europeni și revitalizarea zonelor rurale.

„Accentul este pus pe susținerea fermelor mici și de familie, stimularea tinerilor fermieri, precum și sprijinirea exploatațiilor mari, inclusiv prin investiții în tehnologii moderne, cum ar fi sistemele de irigații”, se arată în comunicatul Guvernului.

Hansen a subliniat, de asemenea, importanța protejării veniturilor fermierilor și a implementării unor politici coerente care să reducă disparitățile dintre mediul urban și cel rural, făcând zonele agricole mai atractive pentru noile generații.

România cere reguli realiste și bugete echilibrate

Premierul Bolojan a afirmat că România susține menținerea unui echilibru între obiectivele de mediu și cele economice ale noii Politici Agricole Comune. „Este esențial ca viitoarea PAC să rămână echilibrată și să beneficieze de un buget adecvat, în condițiile în care unele state membre propun diminuarea fondurilor europene”, a declarat prim-ministrul.

Totodată, șeful Executivului a precizat că regulile de accesare a finanțărilor europene trebuie să fie „realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat membru”, pentru a garanta protecția fermierilor și accesul efectiv la resursele disponibile.

Guvernul României susține ca fondurile de coeziune și cele dedicate Politicii Agricole Comune să rămână distincte, având „roluri complementare în sprijinirea dezvoltării durabile a statelor membre”, se mai menționează în comunicat.

Negocieri de durată pentru viitorul agriculturii europene

Pachetul de propuneri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034 a fost publicat de Comisia Europeană la 16 iulie, iar negocierile urmează să se desfășoare pe parcursul a aproximativ doi ani.

În acest context, România își propune să joace un rol activ în definirea priorităților europene din domeniul agriculturii, urmărind obținerea unui echilibru între nevoile specifice ale fermierilor locali și obiectivele comune ale Uniunii Europene.

„Agricultura trebuie să rămână un pilon central al economiei românești, iar viitoarele politici europene trebuie să reflecte realitățile și potențialul țărilor din estul Europei”, a concluzionat premierul Ilie Bolojan.