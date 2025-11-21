€ 5.0891
Stiri

DCNews Stiri Social Romania, audiată în procesul de aderare la OCDE, la Paris. Reacția statelor membre
Data publicării: 13:25 21 Noi 2025

Romania, audiată în procesul de aderare la OCDE, la Paris. Reacția statelor membre
Autor: Doinița Manic

OCDE audiere Romania Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pixabay
 

România a participat la Reuniunea OCDE privind Productivitatea Resurselor și Deșeuri de la Paris.

România a participat, în perioada 18–20 noiembrie 2025, la cea de-a 22-a reuniune a Grupului de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri (WPRPW), desfășurată la Paris. 

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, evenimentul a reunit statele membre și statele candidate pentru a analiza evoluțiile în politicile de gestionare a deșeurilor, economia circulară și alinierea la standardele OCDE în domeniul mediului. Delegația oficială a României a fost condusă de Raul Pop, secretar de stat în Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de secretarul general Alexandru Avram, coordonator al procesului de aderare la OCDE pe dimensiunea de mediu. Totodată, în data de 20 noiembrie, Romania a fost audiată în procesul de aderare la OCDE.

VEZI ȘI: OCDE 2026: România, aproape de o schimbare istorică

Detalii despre audierea Romaniei în procesul de aderare la OCDE

"Pe 20 noiembrie a avut loc audierea Romaniei în procesul de aderare. Evaluarea s-a desfășurat pe baza raportului elaborat de Secretariatul OCDE privind conformitatea legislației, politicilor și practicilor din România cu instrumentele juridice și recomandările organizației în sectorul gestionării deșeurilor. În prezentarea susținută, delegația României a demonstrat alinierea la instrumentele juridice OCDE în domeniul gestionării deșeurilor și progresele realizate în conformitate cu standardele internaționale în domenii precum: controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri destinate operațiunilor de valorificare, consolidarea măsurilor pentru protecția mediului în gestionarea deșeurilor, reciclarea deșeurilor de hârtie, dezvoltarea și implementarea politicilor integrate de gestionare a deșeurilor.

VEZI ȘI: Aderarea la OCDE, prioritate strategică pentru România. Premierul Bolojan: Este o reală șansă pentru reforme

Esența mesajului este că România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor, bazat pe digitalizare, politici integrate, control riguros al transporturilor de deșeuri, extinderea capacității de inspecție, închiderea depozitelor neconforme și instrumente economice precum Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) și Sistemul Garanție-Returnare (SGR), consolidându-și astfel poziția în procesul de aderare la OCDE.

Delegația României a reiterat angajamentul țării noastre de a continua optimizarea instrumentelor naționale de gestionare a deșeurilor, inclusiv prin extinderea și consolidarea SGR, modernizarea capacităților de inspecție și control, precum și prin îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, raportare și transparentizare a fluxurilor de deșeuri.

Măsuri pentru o aliniere deplină la standardele OCDE

Secretarul de stat Raul Pop a subliniat eforturile susținute ale României pentru modernizarea cadrului normativ și întărirea capacității administrative a instituțiilor competente, menite să asigure o aliniere deplină la standardele OCDE. 

În intervenția sa, secretarul general Alexandru Avram a accentuat relevanța tot mai mare a politicilor de mediu și a economiei circulare în structura politicilor publice naționale, precum și rolul acestora în procesul de aderare la OCDE. 

Reacția oficialilor statelor membre

Oficialii statelor membre au apreciat progresele realizate, confirmând că România poate contribui substanțial la bunele practici internaționale privind transportul, controlul și valorificarea deșeurilor ca resurse.

Pe parcursul celor trei zile, România a participat și la sesiunile tematice ale grupului, dedicate priorităților internaționale privind materialele plastice, reutilizarea ambalajelor, responsabilitatea extinsă a producătorilor, gestionarea materiilor prime critice și implementarea cerințelor legate de transporturile transfrontaliere de deșeuri", a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-un comunicat de presă.

Din delegația oficială a țării noastre au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Administrației Fondului pentru Mediu, ai Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, ai Gărzii Naționale de Mediu și ai echipei de coordonare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Urmăriți DCNews și pe Google News

OCDE
aderare OCDE
Romania OCDE
