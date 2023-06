Profesorii nu vor fi sancţionaţi pentru grevă, dar nici nu vor fi plătiţi. Ligia Deca: Oamenii şi-au asumat consecinţele legale

"În primul rând că nu este vorba despre o sancţiune. Este vorba despre o prevedere legală asumată şi în scris de către federaţiile sindicale în informările pe care le-au făcut către membrii de sindicat. În acest context, legal, noi nu am făcut decât să rămânem în statul de drept pe care-l avem şi să aplicăm legea, adică am solicitat ca plăţile să se facă în funcţie de numărul de zile lucrate pentru fiecare cadru didactic. Toţi cei care au fost la şcoală, vor fi plătiţi în conformitate cu zilele lucrate. Cei care au ales o formă de protest, la fel, vor fi plătiţi în funcţie de zilele lucrate. Nu există niciun fel de altă sancţiune, n-am făcut niciodată presiune asupra cadrelor didactice care protestează şi am rugat să nu existe niciun fel de presiune nici asupra cadrelor didactice care au ales să continue procesul educaţional", a explicat ministrul Educaţiei.

"Oamenii şi-au asumat consecinţele legale"

"Inclusiv liderii sindicali, în primele zile de grevă, au afirmat că oamenii şi-au asumat consecinţele legale ale protestului, şi anume faptul că zilele în care nu se lucrează nu se primeşte salariul. Este logic, se poate plăti numai activitatea efectuată. Sigur că, prin ceea ce am agreat că vor primi cadrele didactice, eu cred că există în acest moment suficiente motive pentru a se reîntoarce în clasă. Din nou, nu putem recupera decât ceea ce se poate legal, în calendarul asumat (...) Eu cred că trebuie să aşteptăm ziua de mâine şi să vedem situaţia concretă din fiecare şcoală. Am mare încredere, din nou, în raţiunea şi în empatia cadrelor didactice, mai ales ştiind miza pe care întoarcerea la şcoală o are, şi anume finalizarea cu succes a examenelor naţionale şi posibilitatea ca elevii să poată merge mai departe", a mai spus Deca, citată de Agerpres.

"În ordonanţa de urgenţă de astăzi sunt trei măsuri: una referitoare la echivalarea probelor de competenţe din cadrul examenului de Bacalaureat cu mediile din liceu - nu este o procedură nouă, a mai fost utilizată. Uşurează, practic, tot ceea ce înseamnă calendarul examenului de Bacalaureat şi reuşim, astfel, prin această echivalare să rămânem cu probele scrise în calendarul anunţat în aşa fel încât copiii să termine la data la care se aşteaptă şi să poată merge mai departe pe parcursul lor educaţional.

A doua măsură se referă la susţinerea examenului de titularizare doar cu proba scrisă. Nu se vor mai lua în considerare inspecţiile pentru titularizare, motivul fiind numărul mare de inspecţii care nu au putut fi efectuate în această perioadă de protest. Avem nevoie ca toţi candidaţii care pot să intre în concursul de titularizare să facă acest lucru pentru a avea în toamnă resursa umană necesară pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.

A treia măsură se referă la faptul că evaluarea sistemică la clasa a VI-a cu rol de diagnostic, pe care noi o efectuam anul, nu se va mai susţine în acest an şcolar. Probele scrise atât de la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a cât şi probele scrise ale examenului de BAC rămân în acelaşi calendar, aşa cum era programat", a declarat Ligia Deca.

