Premierul Ciolacu susține că România are cadrul legal pentru o reorganizare totală a sistemului public

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că, în acest moment, există cadrul legal pentru o reorganizare totală a sistemului public, subliniind că România are nevoie de o reformă a sistemului bugetar.

Premierul a fost întrebat despre faptul că nu au fost reduse toate cele 200.000 de posturi din aparatul bugetar, aşa cum a fost anunţat iniţial. "Eu am creat un cadru legal, în acest moment am terminat cu ministerele, mergem la companii. Lucrurile sunt piramidale. Eu nu vin, eu nu pot să vin, chiar dacă sunt prim-ministru, să tai capetele oamenilor.

Avem, în acest moment, cadrul legal pentru o reorganizare totală a sistemului public, lucru pe care îl avem prins în PNRR. România are nevoie de o reformă a sistemului bugetar, România are nevoie, pentru fiecare lucrător din sistemul bugetar, de ţinte, fiindcă asta ne cere OECD. (...) Asta nu înseamnă că vine un guvern sau un prim-ministru care taie capete sau spune din pix: domnule, trebuie să reducem 20%, trebuie să reducem 10%. În acel moment, când am dat legea, 200.000 de posturi erau vacante', a declarat Ciolacu.

Premierul a explicat că nu toate cele 200.000 de posturi au fost desfiinţate, pentru că a fost nevoie de angajări în sistemul de învăţământ şi cel de sănătate. "Eu, în momentul în care am dat legea, au dispărut 200.000. Am făcut excepţii la învăţământ, care reprezintă o treime din sistemul public, din sistemul bugetar, şi la sănătate. Şi mă bucur că am făcut acest lucru. În rest, veţi vedea că toate se vor reduce", a mai afirmat Ciolacu. Prim-ministrul a făcut precizările după participarea la Forumul de afaceri organizat, marţi, la Palatul Parlamentului, cu prilejul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie şi Climat.

