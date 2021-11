Prăjitura "ORA 12". Rețeta veche a cofetarilor

Ingrediente pentru blat: 6 ouă, 180 gr zahăr, 150 gr făină, 35 gr cacao, 35 ml lapte, 35 ml ulei, un pliculeț praf de copt

Ingrediente pentru sirop: 200 gr zahăr, 50 gr miere, 400 ml apă, 30 ml esenţă rom,

Ingrediente pentru glazură: 300 gr ciocolată menaj, 60 gr unt cu 80% grăsime

Ingrediente pentru decor: 400 ml frişcă lichidă, un întăritor pentru frişcă, 30 gr ornamente de ciocolată

Cum se prepară

Ouăle se sparg intr-un bol si se mixează impreuna cu un praf de sare pana se spumează.Peste ele se adauga treptat zahărul si se continua mixarea pana se topeste zaharul, apoi se adaugă in fir subtire uleiul, se incorporeaza făina amestecată cu praful de copt, cacaoa, laptele tinut la temperatura camerei, si se amesteca usor cu un tel pana se omogenizează bine toate ingredientele, potrivit gustoase.net.

Compoziţia obtinută se toarnă într-o tavă cu dimensiunea de 20x30cm, unsă cu unt si tapetata cu hârtie de copt. Se dă prăjitura la copt circa 25-30 de minute in cuptorul incins la 180˚ grade. După ce este copt, blatul se lasă la răcit in tavă. Prepararea siropului. Intr-o oală se pun 2 linguri apă cu zahar şi se lasă să fiarbă la foc mic până se topeşte tot zahărul. Se opreste focul si se adaugă in compozitia caldă mierea şi esenţa de rom , se amestecă bine şi se lasă să se răcească complet . Blatul se lasa in tava tavă si se insiropeaza cu ajutorul unei linguri,apoi se taie in patratele egale .

Prepararea glazurii

Într-un bol metalic se pune ciocolata rupta in bucatele împreună cu untul si se topesc la bain-marie, amestecand continuu pana se topeste ciocolata,apoi se lasa la racorit.

Asamblarea prăjiturii

Blatul tăiat se asează pe o tavă şi cu ajutorul unei linguri se glazurează fiecare bucată. Frişca se mixează , se adăugă peste ea întăritorul , si se amestecă până se intăreste apoi se pun eintr-un pos cu stea mare si se ornează fiecare pătrat Se poate decora cu puţină ciocolată rasă . Se tine prăjitura la frigider pentru o circa o oră , apoi o putem servi.

Prăjitura "Vânt spaniol"

Ingrediente

Blat de cacao

6 ouă

6 linguri zahăr

4 linguri făină

3 linguri apă

3 linguri ulei

2 linguri cacao

un praf sare

Foaie de bezea

8 albușuri

400 grame zahăr

1 lingură oțet

un praf sare

Crema de unt

8 gălbenușuri

1 praf budincă de vanilie

8 linguri zahăr

2 linguri făină

500 mililitri lapte

250 grame unt

Mousse de ciocolată

300 grame smântână pentru frișcă

200 grame ciocolată

Ornat

150 grame smântână pentru frișcă

fulgi de ciocolată

Cum se prepară

Pentru a prepara blatul de cacao se separă albușurile de gălbenușuri. Se freacă gălbenușurile cu sarea, după care se adaugă uleiul în fir subțire, apoi apa. Se mixează albușurile până devin o bezea tare. Se adaugă zahărul treptat și se mixează până acesta se topește. Peste bezea se adaugă gălbenușurile, amestecând încet cu o spatulă.

În compoziția obținută se încorporează făina care a fost amestecată cu cacaoa, amestecând încet de sus în jos. Se toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se dă la cuptor, verificând cu scobitoarea dacă este gata, apoi se scoate și se lasă să se răcească.

Foaia de bezea

Pentru a prepara foaia de bezea, se bat albușurile spumă, cu praful de sare, până se obține o bezea tare care nu curge din vas. Se adaugă treptat zahărul și lingura de oțet și se bare până se topește zahărul și bezeaua devine tare.

Se va coace în aceeași tavă în care a fost copt blatul de cacao. Tava se va tapeta cu hârtie de copt, peste care se va întinde bezeaua. Se va coace până va căpăta o culoare maronie deasupra. Când este gata se scoate din tavă cu tot cu hârtia de copt și se lasă să se răcească.

Crema de unt și mouse-ul de ciocolată

Pentru a prepara crema de unt, se freacă gălbenușurile cu zahărul. Peste ele se adaugă budinca de vanilie, făina și laptele. Se amestecă bine și se pune pe foc, amestecând continuu. Se fierbe până se îngroașă. apoi se ia de pe foc și se lasă la răcit. Se freacă spumă untul și se adaugă treptat în crema de budincă, amestecând până se omogenizează.

Pentru a prepara mousse-ul de ciocolată se va bate smântâna până începe să se întărească, iar dacă aceasta este deja îndulcită, nu se va mai adăuga zahăr. Se topește ciocolata în cuptorul cu microunde și se adaugă peste frișcă. Se bate până frișca devine tare și se omogenizează cu ciocolata.

Asamblare

Într-o tavă se va pune blatul de cacao, iar peste el se va întinde crema de unt. Peste ea se va răsturna foaia de bezea, cu tot cu hârtia de copt, apoi se dezlipește hârtia și se întinde mousse-ul de ciocolată. Restul de frișcă se va bate și se va pune deasupra. Se ornează cu fulgi de ciocolată presărați sau ciocolată răzuită.