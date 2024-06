Persoanele aflate sub control judiciar şi arest la domiciliu vor putea fi monitorizate cu brăţări de supraveghere

"Început ca proiect pilot în anul 2022, pentru protejarea victimelor violenţei domestice, sistemul informatic de monitorizare electronică, cunoscut ca 'brăţară electronică', va fi utilizat începând cu 1 octombrie 2024 în sistem pilot şi pentru măsura controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauţiune şi a arestului la domiciliu. Totodată, ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern prevede extinderea utilizării sistemului informatic de monitorizare electronică şi în cazul în care instanţa a impus condamnatului pe durata eliberării condiţionate să nu se afle în anumite locuri sau anumite manifestări sportive, culturale sau adunări publice stabilite de instanţă, respectiv de a nu comunica cu victima sau membrii de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii sau cu alte persoane. De asemenea, este introdusă o nouă categorie de alertă de apropiere de frontieră", a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, la finalul şedinţei de Guvern.



Prezent la conferinţă, secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a explicat că de la începutul acestui an au fost montate 472 de brăţări electronice de supraveghere, în prezent fiind active 208. De asemenea, 25 de persoane şi-au îndepărtat brăţara, iar 24 de persoane au fost reţinute.



Despescu a mai spus că Poliţia are în supraveghere 9.168 de persoane aflate sub control judiciar, din care 24 de persoane sub control judiciar pe cauţiune, la care se adaugă 1.288 de persoane plasate în arest la domiciliu.



Practic, de la 1 octombrie, aceste persoane vor putea să fie monitorizate prin brăţările electronice.



Bogdan Despescu a menţionat că Poliţia Română în dotare 5.266 de asemenea brăţări de supraveghere, urmând ca până la data de 1 octombrie să fie achiziţionate alte 6.000 de brăţări.



Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a transmis, într-un comunicat de presă, că această modificare legislativă este un "pas important pentru combaterea fenomenului fugarilor".



"Pas important pentru combaterea fenomenului fugarilor, adoptat, astăzi, în şedinţa de Guvern.

Azi s-a mai pus o piedică în calea persoanelor care înţeleg să se sustragă de la răspunderea penală pentru faptele lor. Legea 146 din 2021, iniţiativă liberală, a creat acest cadru legal care este aplicabil, în prezent, în cazurile de violenţă domestică, în situaţia ordinelor de protecţie emise pentru a proteja victimele.

Dar, de la 1 octombrie, vor putea fi monitorizaţi electronic şi inculpaţii faţă de care magistraţii dispun măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune. Şi aceeaşi măsură se va putea aplica şi pentru inculpaţii faţă de care instanţa de judecată a luat măsura arestului la domiciliu.

Pentru toţi aceştia va fi posibilă monitorizarea electronică prin purtarea brăţărilor electronice - 'bijuterii judiciare' - cu ajutorul cărora inculpaţii se vor conforma obligaţiilor stabilite de magistraţi.

Dacă vor încerca să plece din ţară, în ciuda obligaţiilor de a nu o face, se va emite o alertă care va fi urmată de o intervenţie rapidă a organelor abilitate. Este un mijloc modern de care va beneficia întreg sistemul judiciar şi prin el, noi, societatea!", spune Gorghiu.

