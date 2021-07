Orban s-a comparat cu Ronaldo. "Cu el, Real Madrid a luat trei UCL. Fără el, niciunul"

"Cei care urmează să decidă conducerea PNL la toate nivelele sunt membrii PNL. (...) Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern. Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (...) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL", a afirmat Orban.

Orban a arătat că a fost garantul unităţii PNL





"Există mai multe moduri de a conduce, un mod este de a conduce prin frică, ameninţând şi alt mod este de a conduce democratic, prin convingere, prin consultare, prin cointeresare. Eu am fost garantul unităţii PNL în toată perioada în care am condus PNL. La congres eu nu am ocupat toate poziţiile de conducere cu echipa mea, am permis unor colegi din echipa care a concurat cu mine să fie aleşi pe funcţii de conducere. Contracandidatul Cristian Buşoi imediat ce s-a eliberat un post de vicepreşedinte l-am susţinut să intre în echipa PNL. Unitatea PNL a fost pentru mine vitală, esenţială pentru reuşita noastră în toate alegerile pe care le-am făcut. (...) Noi suntem la guvernare pentru a guverna bine în România, pentru a realiza reformele la care ne-am angajat, pentru a finaliza toate proiectele de investiţii pe care ne-am angajat că le facem şi pentru a asigura şansa PNL să câştige toate alegerile din 2024", a spus Ludovic Orban.

Orban şi Cîţu, contre la alegerile interne din PNL Iaşi

Orban a avut un atac la Florin Cîțu, care a spus că Alexandru Muraru, cel care a candidat și a și fost ales în funcția de președinte al PNL Iași, face parte din „echipa câștigătoare” a sa. Orban a spus că și el îl susține pe Muraru, dar organizația rămâne la Iași.

„Și eu îl susțin pe Alex Muraru, care este singurul candidat la funcția de președinte al PNL Iași. Sigur că eu nu pun în contul meu filiala Iași (...). Filiala Iași va rămâne a dumneavoastră și Alex Muraru o să fie președintele filialei PNL Iași”, a declarat Ludovic Orban, conform Mediafax.

"Alexandru Muraru este noul președinte al PNL Iași. 387 de voturi din 400! Am toată încrederea în el, ne susținem reciproc, așa cum a anunțat și el. Facem echipa și la Guvern, și în partid! Bun venit în echipa câștigătoare, Alex!", a scris premierul pe Facebook.