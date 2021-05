O rachetă se va prăbuși pe Pământ. Mironov: Nu va fi timp pentru evacuarea oamenilor

Alexandru Mironov, scriitor, a explicat în direct la Antena 3 că nu va fi timp suficient pentru informarea populației și o eventuală evacuare în masă. Este de așteptat ca racheta să se prăbușească sâmbătă pe Terra, iar locația exactă nu poate fi încă estimată.

Întrebat ce s-a întâmplat de s-a ajuns în această situație, Alexandru Mironov a precizat:

”Un calcul greșit pentru momentul de întoarcere, ceea ce înseamnă că după ce și-a făcut datoria și a trimis pe orbită o parte a viitoarei stații spațiale chinezești, la revenire, un calcul greșit sau o manevrare proastă a rachetei a dus la această dezechilibrare. Ce se va întâmpla este calculul probabilităților. Să sperăm că, datorită faptului că suprafața de apă este mult mai mare decât suprafața de uscat, restul de navă se va prăbuși în ocean. Dacă se va prăbuși peste New York o să fie o bucurie uriașă pentru locuitorii americani, sau oriunde s-ar întâmpla asta. (...) Nu se mai poate face nimic”, a declarat Alexandru Mironov.

Întrebat cu cât timp înainte se va cunoaște exact unde va cădea racheta, Aleandru Mironov a susținut că nu va fi timp pentru evacuarea populației.

”Nu suficient de multe (n.r. se referă la minute / ore) cât să putem da indicații cetățenilor să își părăsească orașul lor. De altfel, la absolut toate întoarcerile navetei spațiale, acum 10-20 de ani, erau părți din naveta spațială care se rupeau și cădeau în curțile oamenilor, ca să zic așa”, a mai declarat Alexandru Mironov.

Racheta s-ar putea prăbuși în regiuni locuite, precum Madrid, New York, Beijing, Noua Zeelandă sau sudul statului Chille, conform unei traiectoriei.

Miezul rachetei chineze Long March 5B a purtat săptămâna trecută „modulul de bază” al stației spațiale chineze pe orbita joasă a Pământului. Nu este clar cum va cădea racheta de 30 de metri înălțime și unde va ateriza exact, scrie independent.co.uk.

Racheta a fost trimisă pentru a transporta nucleul central al noii stații spațiale a Chinei pe orbită. Modulul stației spațiale Tianhe pare să orbiteze așa cum a fost planificat.

Este probabil să se prăbușească duminică, 9 mai, potrivit Agenției Spațiale Europene, deși a spus că există o marjă de eroare de peste o zi. Racheta se mișcă atât de repede încât chiar și o mică modificare a mișcării sale ar putea duce la o mare variație a drumului său.

3 successful launches from 3 facilities on 3 continents.

1:50 UTC Vega VV18 from Kourou

03:23 UTC Chinese space station core aboard Long March 5B from Wenchang

03:44 UTC Starlink aboard Falcon 9 from Cape Canaveral



Credit: CNSA/Arianespace/SpaceX pic.twitter.com/v1yCEtjZyK