Data publicării:

Linia de autobuz 182 din București, prelungită la „Dragonul Roșu”

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Linia de autobuz 182 va fi prelungită, începând de luni, până la „Dragonul Roșu”, pentru a facilita accesul călătorilor către zona comercială. 

Pentru a veni în sprijinul călătorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus prelungirea traseului liniei 182, de la Institutul Oncologic, pe Strada Iza și Strada Drumul Gării, până la „Dragonul Roșu”.

Măsura va intra în vigoare de luni, 08.09.2025, iar autobuzele liniei 182 vor circula pe traseul: „Dragonul Roșu‟, Str. Drumul Gării, Drumul Iza, Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, Str. Maltopol, Bd. Gheorghe Duca, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, „Gara Basarab”, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Şos. Colentina, Şos. Fundeni, Drumul Iza, Str. Drumul Gării, „Dragonul Roșu”.

Linia de autobuz 182 din București, prelungită la „Dragonul Roșu"
05 sep 2025, 17:37
