Pompierii au lichidat incendiul din București care a ars patru locuințe

Update:

Pompierii au reuşit să stingă incendiul care a izbucnit miercuri și a cuprins patru locuinţe și o anexă situate pe Strada Mureşeni, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

În urma intervenţiei, o persoană a fost evacuată dintr-una dintre locuinţele afectate.

Pentru a gestiona situaţia, autorităţile au folosit un dispozitiv de intervenţie în formă circulară, care a permis coordonarea eficientă a intervenţiei.

Incendiul a distrus aproximativ 300 de metri pătraţi de construcţii, iar pompierii au reuşit să limiteze extinderea focului la alte imobile din zonă.

Știre inițială:

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri pe strada Mureșeni din București, mistuind patru locuințe și o anexă, pe o suprafață estimată la aproximativ 300 de metri pătrați.

La fața locului intervin pompierii bucureșteni cu nu mai puțin de 12 autospeciale, în încercarea de a limita propagarea focului la clădirile din jur. Potrivit informațiilor transmise de Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), „Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la acoperişul mai multor locuinţe, existând pericolul de extindere şi la alte construcţii învecinate. A fost evacuată o persoană şi este în grija echipajelor SMURD.”

Pentru stingerea flăcărilor și gestionarea situației de urgență au fost mobilizate autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, alta pentru intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, precum și două ambulanțe SMURD.

Operațiunea este în desfășurare, iar pompierii lucrează pentru a împiedica răspândirea incendiului către clădirile din apropiere.