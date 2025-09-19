Incendiu teren ambrozie. Mărturie din calea flăcărilor

”Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida” a arătat un comunicat al Poliției.

Informația a ajuns și pe un grup al celor alergici la ambrozie.

”Efectiv te transformi în monstru”

”Primăriile nu fac NIMIC! Bieții oameni, copiii suferă. Bătaie de joc! îi dați amendă? Să vă dați voua amendă incompetenților”, ”Cineva trebuia să facă ceva cu ambrozia, cu bălăriile de pe marginea drumului! Sunt atâtea bălării și mizerie pe marginea drumurilor din România! De ce în alte țări din occident e atâta curățenie și disciplină, iar la noi haosul și atâta mizerie și câini fără stăpân? Nu există interes în a rezolva aceste probleme din partea autorităților publice, dar nici educație civică!”, ”Este o luptă ca și pierdută pentru toți cei care suferă de aceasta alergie”, ”Autoritățile locale dorm în papuci și lumea cheltuie bani pe medicamente că nu sunt ăștia în stare sa toaleteze pârloagele...”, ”Ce milă îmi e de dânsul, sigur va lua o amendă mare, procese, etc., iar cei cu terenurilenici măcar nu vin să-l verifice. Am sesizat vreo 5 terenuri. A venit și garda și a făcut înștiințare decât pentru un teren...”, ”Este un gest extrem, dar când devii din om neom și efectiv te transformi în monstru și nu mai poți să respiri și te mănâncă ochii și ai toate simptomele din Univers te ajunge în starea de a face gesturi extreme” sunt doar o parte din reacțiile care vin în susținerea bărbatului.

”Nouă era să ne ia foc casa”

O femeie care locuiește în zonă a descrie, însă, spaima prin care a trecut:

”Nouă era să ne ia foc casa. Strada era blocată și am alergat prin fumul de la incendiu pentru că în casă erau pisicile noastre. Flăcările erau de peste 10 metri, iar voi îl felicitați? Îl felicitați pentru că a pus foc intenționat într-o zonă cu zeci de case? Nu înțeleg. Poate nu ați vazut filmările de la incendiu și disperarea oamenilor care aveau casele în calea flăcărilor. Doar direcția vântului ne-a salvat”.