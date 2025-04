Imaginile haosului din Spania. Ce ar fi cauzat blackout-ul / VIDEO în articol

Blackout-ul a făcut ca transportul public să fie paralizat, s-au produs ambuteiaje masive de trafic, zborurile aeriene au fost anulate. Mii de oameni au rămași blocaţi în lifturi, gări, metrouri, pe șosele ori în campusuri universitare. De asemenea, spitale mari și-au suspendat activitateaa programate, iar școlile au programul dat peste cap.

Toate trenurile operate de compania națională de transport public Renfe au fost oprite, afectând peste 1,3 milioane de persoane. Pe rețelele sociale au fost postate numeroase clipuri și imagini care arată haosul și panica oamenilor. Unii dintre ei au ajuns să meargă, pe jos, pe șinele de metrou.

