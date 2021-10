Gheorghe Indre: "Reflecții despre reformă"

Selecția de eseuri socio-profesionale ne pune în față cu istoria la care, sub diferse forme am luat parte cu toții, fiind istoria a cel mult două generații de profesioiști, din care una în plină perioadă de afirmare și desfășurare, iar cealaltă în curs de formare și de afirmare.

Structurată în cinci părți, volumul lui Gheorghe Indre reia articolele publicate în revistele "Impuls" între 1997 și 2000, "Patronate", Gândul Anonimului", "Mesagerul Energetic", "Impuls Transelectrica", între 2006 și 2016 și în Buletinul Societății Inginerilor de Petrol și Gaze (SIPG).

Volumul poate constitui, cel puțin în prima parte, o interesantă și utilă istorie, care a marcat profund România în primii ani de după evenimentele din decembrie 1989, istoria energiei, sub diversele ei forme de materializare fiind, am putea spune, anvelopa sau plapuma sub care s-a produs schimbarea istoriei întregii societăți românești, potrivit lui Victor Vernescu.

De asemenea, autorul se dovedește un fin observator al transformărilor intime ale întregii societăți, remarcând cu "osebire" conștientizarea sentimentului libertății personale de a decide asupra modului în care ne organizăm existența și ne hotărțm drumul de parcurs, dar și stratificarea rapidă, din punctul de vedere al averii personale acumulate, nu întotdeauna prin mijloace și căi demonstrabile.

Autorul nu se jenează să vorbească, chiar dacă nu cu ton critic-acuzator de năruirea lentă a cercetării științifice românești în fața valului și atracției către zone mai puțin ortodoxe de care, din păcate, caracterizează firea existențialistă a omului.