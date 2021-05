Fiica și nora lui Trump s-ar fi apropiat prea intim de agenții secreți care le protejau

Conform The Guardian, o nouă carte despre Serviciul Secret din Statele Unite ale Americii a dezvăluit că doi membri ai familiei lui Trump s-au apropiat „necorespunzător de aproape, poate chiar în mod periculos” de cei care-i protejau.

Cine este Carol Leonnig, autoarea cărții

„Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service” (Nicio greșeală: Creșterea și decăderea Serviciului Secret, n.r.) a fost scrisă de jurnalista Carol Leonnig și va apărea în SUA săptămâna viitoare. Leonnig a obținut Premiul Pulitzer pentru jurnalism în 2015 când a scris despre erorile de securitate ale Serviciului Secret.

Tot ea a fost parte din echipa Washington Post care a câștigat un Pulitzer pentru că a arătat legăturile dintre victoria lui Donald Trump de la prezidențialele din anul 2016 și interferența rușilor în procesul electoral.

Vanessa Trump, nora lui Donald Trump

În noua carte, aceasta explică cum agenții secreți au spus că Vanessa Trump, soția fiului cel mare Donald Trump Jr., „a început să iasă la întâlniri cu unul din agenții care i-au fost asigurați familiei ei”. Vanessa a depus documentele pentru divorț în martie 2018. Leonnig spune că agentul nu a fost sancționat disciplinar fiindcă nici el, nici agenția nu erau apărătorii oficiali ai ei la acele momente.

Tiffany Trump, fiica lui Donald Trump

Și Tiffany Trump, fiica lui Donald făcută cu fosta soție Marla Maples, s-a despărțit de iubit și „a început să petreacă un timp neobișnuit de lung cu un agent al Serviciului Secret”.

Liderii agenției, mai spune cartea, „au devenit îngrijorați cu apropierea lui Tiffany de agentul înalt, de culoare și arătos”. Agenții nu au voie să formeze relații speciale cu cei pe care îi protejează tocmai pentru că acele sentimente ar duce la o gândire nelimpede.

Atât Tiffany Trump, cât și agentul, nu au vorbit despre ce se întâmpla, mai scrie Leonnig. La final, acel agent a fost până la urmă mutat în altă parte. Nu se știe dacă Donald Trump știa sau nu ce se întâmpla între agenți și fiica sau nora sa. „Vreau să se renunțe la tipii ăștia grași”, ar fi spus Trump la acea vreme. „Cum mă vor proteja pe mine și pe familia mea dacă nu pot alerga pe stradă?”.