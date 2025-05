De ce omul nu poate fi înlocuit de inteligența artificială. Are legătură cu frica de moarte / video

Șerban Puiu, directorul Teatrului Elisabeta, consideră că inteligența artificială este supraestimată, fiind utilă doar pentru sarcini repetitive sau pentru cei care nu au cunoștințe, dar incapabilă să genereze idei originale. El susține că aceasta compilează informații fără să gândească cu adevărat, nu poate înlocui creativitatea umană și că învățarea cantitativă a acesteia nu aduce un plus calitativ real.

„AI-ul rezolvă o problemă, dar generează alte trei. În 2002, calculaseră că rata de înlocuire a omului de către mașină va fi de 50% pe undeva prin 2102. Acum, a fost modificat termenul la 2040, adică s-a accelerat”, a spus Val Vâlcu.



„Să fim noi sănătoși până în 2040. Să mă inviți în 2040 și o să vezi că nu se va confirma. Nu sunt vreun profet, dar îmi permit de la nivelul discuției pe care o purtăm să-ți spun că este o bulă. AI-ul nu va înlocui nimic. Va înlocui poate operațiuni din astea repetitive, poate va înlocui ceva în zona funcționarilor mărunți, va înlocui ceva în zona celor care duc muncă care nu implică imaginație, creativitate, dar crede-mă că am dat și eu cu nasul prin treaba asta... E chiar prost.



AI-ul e bun pentru fraieri. Adică dacă nu știi nimic, ești impresionat de ce face, dar dacă stai și citești exact ce scrie el, îți dai seama că este la nivelul unui studențuș mai bine pregătit care compilează niște informații date de alții, dar dacă îi dai să creeze o idee, o să vezi că nu face treaba asta”, a spus Șerban Puiu.



„Momentan... pentru că învață”, a completat Val Vâlcu.



„Aici e marea capcană... El învață cantitativ, dar sporul cantitativ nu aduce plus calitativ, el doar accesează mai multe informații, dar unul care are informații mai puține, dar le speculează genial... adică Beethoven nu știa toată muzica lumii, dar era genial. Calculatorul va ști toată muzica lumii, dar Simfonia a 5-a tot nu o să o scrie.



El combină teme sonore inventate de oameni și poate să le combine ingenios. Atunci, unui compozitor de geniu, AI-ul poate să-i fie de mare folos pentru că el știe unde să-l ducă, dar dacă tu ești bâtă vei scoate niște melodii trase la... Ai să vezi că la un moment dat ai să simți algoritmul", a spus Șerban Puiu.

„Calculatorul nu are cum să aibă așa ceva!"

Șerban Puiu susține că inteligența artificială nu poate înlocui gândirea umană, deoarece aceasta este alimentată de trăiri profunde precum frica de moarte, întuneric sau necunoscut — lucruri inaccesibile unui calculator. Potrivit acestuia, deși inteligența artificială poate compila informații rapid și eficient, ea nu poate genera idei autentice izvorâte din experiența umană.

„L-am ascultat odată pe domnul Liiceanu care a spus o treabă deșteaptă cu care sunt de acord: „Nu are cum să ne înlocuiască pentru că la noi gândirea este rezultatul neantului din noi, frica de moarte ne face să gândim, frica de întuneric, dorința de lumină mă face să gândesc. Calculatorul nu are treaba asta. El doar primește de la mine, de-a gata niște chestii, dar gândirea mea se alimentează din spaima mea de moarte, din necunoașterea a ceea ce este după, se alimentează din această presimțire a mea, a faptului că dincolo de mine e o forță mult mai mare”.



Păi calculatorul nu are cum să aibă așa ceva. El doar ia de la toți care am avut frică de neant, spaime metafizice și tot ce am spus, el le pune acolo și poate a le compileze într-adevăr uluitor. Într-adevăr poate să acceseze într-un minut o bibliotecă pe care nu am cum să o citesc o viață, dar nu scoate. Mie nu mi-e frică absolut deloc de ea”, a spus Șerban Puiu la DC News.

