Cum funcționează sistemul antirachetă Iron Dome, folosit de Israel împotriva rachetelor lansate de Hamas. VIDEO

Ambasada Israelului la București a publicat imagini cu sistemul de apărare antirachetă Iron Dome în acțiune, oprind peste 100 de rachete lansate de Hamas.

„Iron Dome în acțiune, interceptând din zecile de rachete lansate în seara aceasta din Gaza către centrul Israelului. Hamas este responsabil pentru această periculoasă escaladare care amenință siguranța a milioane de copii, femei și bărbați din Israel”, a transmis Ambasada într-o postare pe Facebook.

Israelul este protejat de 10 baterii Iron Dome, un sistem mobil de apărare aeriană, dezvoltat Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries şi instalat în 2011, potrivit unav.edu. Forța de Apărare a Israelului susține că sistemul a demonstrat o rată de succes de 85% - 90%. Bateriile sistemului Iron Dome sunt formate dintr-un radar şi o unitate de control al focului, plus 3-4 lansatoare, fiecare cu câte 20 de rachete.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz