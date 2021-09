Barna, atac la Cioloș și Voiculescu: Vrem un partid de sistem, cu oameni care erau înainte?

Dan Barna a afirmat că, în acest moment, sunt două linii ”destul de definite” în USR-PLUS.

”Pe de o parte este candidatura mea, a spus Barna, și o linie USR care se construiește, cu bune cu rele, cu câte o împiedicare, dar care este acel partid care a reușit, inclusiv prin această ieșire de la guvernare, să ducă mesajele din stradă în clasa politică și asta e o treabă de care cea mai mare parte din USR, inclusiv cei care te-au votat pe tine sunt mândri…Sau, avem varianta unui partid mai de sistem, mai aclimatizat cu mediul politic de până acuma”, s-a referit Barna la Dacian Cioloș, dacă ar fi ales președinte al USR-PLUS.

”Lidershipul meu a crescut lideri”

”Și spun asta dintr-un argument foarte simplu, a continuat Barna. Să spună cei din USR, în afară de mine și Dacian, care sunt colegii pe care îi apreciază sau de care sunt mândri? Și o să vedem că în jurul meu și a ceea a fost USR-PLUS la nivel național, au crescut o serie de lideri: că vorbim de Drulă, Stelian Ion, de Coliban, de Năsui, de Ghinea sau de Fritz, colegi din toate opiniile partidului, toți oamenii aceștia au crescut în USR și nu aveau înainte un profil de vreun fel. Ca și mine, în 2016, 2017 sau 2018 au venit în USR și au spus: vreau să fac ceva și să contez! Și în acest lidership pe care eu l-am avut prin votul din 2017, au putut să crească oameni care văd foarte clar că vor fi viitorii miniștri, președinți, premieri ai partidului.

Alternativa Cioloș - un partid de sistem

Dacă ne uităm în cealaltă parte, vedem un om de mare valoare, cu notorietate foarte mare, dar în jurul lui sunt oameni care s-au dezvoltat înainte de acea perioadă. Vlad Voiculescu avea profilul și povestea dinainte de a intra în politică, Dragoș Pâslaru la fel. N-au crescut lideri în partea cealaltă.

Alternativa, deci, este dacă USR PLUS vrea să meargă spre un partid de sistem, aclimatizat, cu un lider care a trecut prin ministere, comisar european, tot ce înseamnă cv-ul într-un sistem în care a colaborat și cu Dragnea și cu Ponta. Dincolo de caracteristicile fiecăruia, pe care le veți discuta (în interviurile lui Darău-n. red.) avem două linii: un USR pe care l-am construit împreună de cinci ani, sau un partid mai aliniat cu ceea ce suntem obișnuiți în politica din România”, a punctat Dan Barna ce îl diferențiază de Dacian Cioloș.

Barna se mândrește cu ieșirea de la guvernare

Dan Barna a justificat ”alegerea” lui Cîțu, la negocierile din 2020, prin aceea că părea mai reformist decât Orban. Am ieșit cu pancarte în Piață, am luptat cu ordonanța 13, am venit să facem reformă, ni se părea mai reformist Cîțu decât Orban. La negocieri, toți se uitau la noi, să vadă când vom clipi, a spus Barna. Ieșirea de la guvernare s-a impus fiindcă nu doream să devenim un breloc al lui Cîțu. Gestul în opinia co-președintelui USR arată verticalitate și a mulțumit membrii USR. ”A fost un sentiment de mândrie la membrii noștri după demisia din guvern: Da băi, ăștia au coaie”, a spus, textual, Dan Barna, în discuția Zoom postată de Irinel Darău pe Facebook..